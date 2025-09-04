سامسونج تكشف عن أجهزة Galaxy Tab S11 اللوحية بمواصفات رائدة

كشفت شركة سامسونج، خلال مشاركتها في معرض IFA 2025 في برلين، عن أحدث أجهزتها اللوحية الرائدة Galaxy Tab S11 و Galaxy Tab S11 Ultra، إلى جانب هاتف Galaxy S25 FE، لتؤكد استمرارها بتعزيز حضورها في سوق الأجهزة اللوحية الراقية عبر تقديم شاشات متطورة، وبطاريات قوية، وتجربة معززة بالذكاء الاصطناعي.

ويحمل الجهازان معالج MediaTek Dimensity 9400+‎ مع نظام تشغيل أندرويد 16 وواجهة One UI 8، كما يقدمان باقة من مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI تشمل مساعد الذكاء الاصطناعي من جوجل “Gemini Live”، ومساعد الكتابة والرسم، وميزة التدوير للبحث “Circle to Search”، إلى جانب تحسين وضع DeX الحاسوبي بإضافة “الوضع الممتد” الذي يحسن الإنتاجية وتعدد المهام.

ويأتي جهاز Galaxy Tab S11 بشاشة Dynamic AMOLED 2X قياسها 11 إنشًا بدقة قدرها 2,560×1,440 بكسلًا، وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وسطوع يصل إلى 1600 شمعة.

ويأتي الجهاز مزودًا بكاميرا خلفية دقتها 13 ميجابكسل، وأخرى أمامية دقتها 12 ميجابكسل واسعة المجال. وأما بطاريته فتبلغ سعتها 8,400 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة قدرها 45 واطًا. ويبلغ سمك الجهاز 5.5 ملم ويصل وزنه إلى 496 جرامًا، مع تصميم يجمع بين واجهة زجاجية وهيكل معدني كامل، إلى جانب مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68.

وأما Galaxy Tab S11 Ultra، فسوف يأتي بشاشة أكبر قياسها 14.6 إنشًا دقتها 2,960×1,848 بكسلًا من النوع نفسه، مع طبقة مضادة للانعكاسات، ويضم الجهاز كاميرتين خلفيتين؛ واحدة رئيسية دقتها 13 ميجابكسل، وأخرى واسعة المجال دقتها 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية دقتها 12 ميجابكسل.

ويحتوي Galaxy Tab S11 Ultra على بطارية سعتها 11,600 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة قدرها 45 واطًا، ويبلغ وزنه 692 جرامًا، لكنه أنحف من الإصدار الآخر، إذ يبلغ سمكه 5.1 ملم فقط.

ويضم كلا الجهازين مستشعر بصمة مدمجًا في الشاشة، ومكبرات صوت رباعية، ودعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G والبلوتوث 5.4 والواي فاي، مع منفذ microSD لزيادة السعة التخزينية. كما أعادت سامسونج تصميم قلم S-Pen ليأتي بقبضة مريحة ورأس مخروطي، لكنه لا يدعم الاتصال عبر البلوتوث Bluetooth LE.

ومن ناحية المواصفات الداخلية، يوفر Tab S11 ذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت مع خيارات تخزين تصل حتى 512 جيجابايت، في حين يقدم Tab S11 Ultra نسخة بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت مع سعة تخزين تصل إلى تيرابايت.

وأما الأسعار، فيبدأ سعر جهاز Galaxy Tab S11 من 800 دولارٍ أمريكي، في حين يبدأ سعر Galaxy Tab S11 Ultra من 1200 دولارٍ أمريكي، وتُطرح الأجهزة اللوحية الجديدة في الأسواق بلونين، هما الرمادي والفضي.