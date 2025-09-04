سامسونج تكشف رسميًا عن هاتف Galaxy S25 FE

كشفت شركة سامسونج، خلال مشاركتها في معرض IFA 2025 المنعقد في برلين، عن هاتفها الجديد Galaxy S25 FE إلى جانب الجهازين اللوحيين Galaxy Tab S11 و Tab S11 Ultra، لتواصل الشركة تقديم بدائل بأسعار أقل من هواتفها الرائدة مع الحفاظ على المزايا المتقدمة.

ويأتي الهاتف الجديد بتصميم مشابه للإصدار السابق S24 FE، لكنه يضم تحسينات بارزة تشمل بطارية أكبر سعتها 4900 ميلي أمبير مع دعم شحن سريع قوته 45 واطًا، ومعالج Exynos 2400 المُصنع بتقنية التصنيع البالغ قدرها 4 نانومتر.

ويوفر الهاتف ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت مع خيارات تخزين تبدأ من 128 جيجابايت وتصل إلى 512 جيجابايت، إلى جانب غرفة تبريد بالبخار أكبر بنسبة قدرها 10% لتعزيز الأداء.

ويضم الهاتف شاشة Dynamic AMOLED 2X LTPS قياسها 6.7 إنشًا دقتها +FHD، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا وسطوع يصل إلى 1900 شمعة، كما يأتي الهاتف مزودًا بماسح بصمة مدمج في الشاشة، وكاميرا أمامية مطوّرة دقتها 12 ميجابكسل.

وأما من الخلف، فيحمل الهاتف كاميرا ثلاثية، منها واحدة رئيسية دقتها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/1.8 مع تقنية التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال دقتها 12 ميجابكسل، وكاميرا مكبرة دقتها 8 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى مرات.

ويأتي الهاتف بسمك قدره 7.4 ملم وهيكل من الألمنيوم، مع زجاج الحماية +Gorilla Glass Victus في الأمام والخلف، وحماية من الماء والغبار بمعيار IP68، كما يدعم الهاتف تقنيات الشحن اللاسلكي والشحن العكسي، إضافةً إلى دعم اتصالات Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.4.

وتوفر سامسونج الهاتف بأربعة ألوان، وهي الأزرق والأسود والكحلي والأبيض. وتبدأ أسعاره من 650 دولارٍ أمريكي للسعة الأساسية البالغ قدرها 128 جيجابايت.

يُذكر أن الهاتف يعمل بواجهة One UI 8 المبنية على نظام أندرويد 16، مع وعد بتوفير سبع سنوات من تحديثات النظام والتحديثات الأمنية. كما يدعم الهاتف مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي مثل أداة الذكاء الاصطناعي من جوجل Gemini Live، ومزايا أخرى مختلفة لتوليد الصور وتعديلها وتحسين الصوت وغيرها.

وفيما يتعلق بالأجهزة اللوحية، فقد طرحت الشركة جهاز Galaxy Tab S11 Ultra بشاشة كبيرة قياسها 14.6 إنشًا بسعر يبدأ من 1200 دولارٍ أمريكي، إلى جانب النسخة الصغرى Tab S11 بشاشة قياسها 11 إنشًا وسعر يبدأ من 800 دولارٍ أمريكي.