جوجل تضيف أدوات كتابة ذكية إلى لوحة مفاتيح Gboard

أعلنت جوجل تحديثات واسعة لنظام أندرويد، ومن أبرزها التحديثات الموجهة إلى لوحة مفاتيحها الشهيرة Gboard، التي باتت تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في تحسين كتابتهم وصياغة رسائل أكثر دقة.

وتتيح الميزة الجديدة في Gboard إعادة صياغة النصوص بطريقة رسمية أو أكثر تعبيرًا أو أكثر اختصارًا، مع إمكانية التدقيق اللغوي وتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية بنقرة واحدة.

وتؤكد جوجل أن كافة عمليات المراجعة وإعادة الصياغة تتم محليًا في الجهاز نفسه، وهو ما يضمن الحفاظ على خصوصية البيانات.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود جوجل لتعزيز تجربة الكتابة في أندرويد، وتزويد المستخدمين بأدوات أكثر ذكاءً وسلاسة في التواصل اليومي.

وإلى جانب أدوات الكتابة، قدّمت جوجل تحديثات أخرى في أندرويد تشمل ميزة Emoji Kitchen التي تتيح إنشاء تركيبات جديدة من الرموز التعبيرية وحفظ المفضلة منها، بالإضافة إلى ميزة مشاركة الصوت التي تسمح بربط سماعتي أذن عبر تقنية LE Audio Bluetooth للاستماع المتزامن، كما أطلقت ميزة البث الخاص باستخدام رمز QR لمشاركة الصوتيات مع مجموعة أكبر.

وأعادت جوجل تصميم قائمة المشاركة السريعة (Quick Share) لتصبح أكثر مرونة، إذ أصبح من الممكن التبديل بين وضعي الإرسال والاستقبال بسهولة، إلى جانب معاينة الصور قبل إرسالها وإضافة مؤشر يوضح تقدم عملية النقل.

وأخيرًا، أطلقت الشركة أداة ترفيهية باسم Androidify تتيح تحويل صور السيلفي إلى شخصية أندرويد مخصصة عبر نماذج الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية تحريكها وتخصيص مظهرها.

وأكدت جوجل أن كافة هذه التحديثات باتت متاحة بدايةً من اليوم، مع وصول بعض المزايا الإضافية إلى مستخدمي أجهزة بكسل التابعة لها.