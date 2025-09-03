حكم تاريخي.. جوجل تنجو من التفكيك وتحتفظ بكروم

أصدر القاضي الفيدرالي في مقاطعة كولومبيا، أميت ميهتا، حكمًا يقضي بعدم إلزام شركة جوجل ببيع متصفحها الشهير كروم كجزء من الإجراءات التصحيحية لمعالجة ممارساتها الاحتكارية في سوق البحث عبر الإنترنت، مما يعني استمرار الشركة بوضعها القائم حاليًا دون تفكيك.

وكان القاضي ميهتا قد خلص العام الماضي إلى أن جوجل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار، لكنه اكتفى الآن بفرض تدابير أقل حدة مما طالبت به وزارة العدل الأميركية في القضية الكُبرى التي رفعتها على جوجل.

وبموجب القرار، سوف يُسمح لجوجل بالاستمرار بدفع مبالغ لشركائها من أجل تثبيت محرك البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بنحو افتراضي في الأجهزة والمنصات المختلفة.

ومع ذلك، فإن الشركة ستُجبر على مشاركة بعض بيانات البحث مع منافسين مؤهلين لمساعدتهم على دخول السوق، إضافة إلى منعها من إبرام صفقات حصرية قد تعيق انتشار خدمات البحث أو المساعدات الذكية المنافسة.

ويُعد هذا الحكم أحد أهم القرارات المتعلقة بمكافحة الاحتكار ضد شركة تقنية كبرى منذ أكثر من 25 عامًا؛ منذ القضية الشهيرة التي رفعتها وزارة العدل على مايكروسوفت، بسبب فرض متصفح إنترنت إكسبلولر على المستخدمين.

ومع ذلك، من المتوقع أن تستغرق إجراءات الاستئناف سنوات، إذ بات بإمكان جوجل الآن الطعن في الحكم الأساسي القاضي بكونها شركة احتكارية.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد اقترحت في وقت سابق حزمة واسعة من التدابير، منها إجبار جوجل على بيع متصفح كروم والسماح للمنافسين بشراء بيانات استعلامات البحث لتعزيز قدراتهم. لكن القاضي ميهتا رفض هذه المقترحات، وعدّ أن بيع كروم سيكون “معقدًا للغاية” وقد يؤدي إلى “تدهور كبير في المنتج”.

وفي المقابل، أتاح الحكم للمنافسين شراء جزء محدود من بيانات البحث في جوجل بتكلفة هامشية، لتمكينهم من تحسين محركات البحث الخاصة بهم، ورفض القاضي طلب وزارة العدل بالحصول على بيانات محدثة بنحو دوري أو مشاركة موسعة لنتائج البحث.

ومع أن بعض شركات التقنية مثل آبل وموزيلا أعربت عن مخاوفها من خسائر مالية في حال حُرمت من المدفوعات التي تقدمها جوجل لقاء جعل محركها الافتراضي، فقد رأى القاضي أن السماح باستمرار هذه المدفوعات أكثر ملاءمة في ظل ازدهار الاستثمارات بمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يتيح لمنافسين جدد فرصة أكبر لدخول السوق.

وانتقد معارضون الحكم زاعمين أنه يكرّس احتكار جوجل بدلًا من الحد منه، إذ حذّر الرئيس التنفيذي لمحرك DuckDuckGo من استمرار الشركة بإعاقة منافسيها، بينما وصفته مؤسسات مستقلة بكونه “فشلًا ذريعًا”.

وفي هذه الأثناء، ما زالت جوجل تواجه قضايا احتكار أخرى، أبرزها نزاعها مع Epic Games بشأن متجر التطبيقات، وقضية أدوات الإعلانات الرقمية، وسط مؤشرات على أن شكلها الحالي قد لا يدوم طويلًا.