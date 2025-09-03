بعد 15 عامًا من الانتظار.. إطلاق تطبيق إنستاجرام رسميًا لأجهزة آيباد

كشفت شركة ميتا المالكة لتطبيق إنستاجرام عن إطلاق نسخة مخصصة لأجهزة آيباد، بعد أكثر من 15 عامًا من مطالبات المستخدمين بذلك.

وابتداءً من الأربعاء الموافق 3 سبتمبر 2025، بات بإمكان مستخدمي أجهزة آيباد اللوحية تحميل التطبيق الجديد من متجر تطبيقات آبل “آب ستور”، في خطوة طال انتظارها.

ويختلف التطبيق المخصص لآيباد عن نسخة الهواتف الذكية، إذ يفتح مباشرةً تبويب مقاطع “Reels” القصيرة، التي تنافس مباشرةً تطبيق تيك توك، في إشارة إلى الأهمية المتزايدة لمقاطع الفيديو القصيرة.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت في أبريل الماضي أن ميتا تعمل على تطوير هذه النسخة، خاصةً بعد تصاعد التحديات القانونية والسياسية التي يواجهها تيك توك في الولايات المتحدة، ومع احتمالية حظر إدارة ترامب إياه.

ويحتفظ التطبيق الجديد ببقية المزايا المعروفة مثل عرض “القصص Stories” أعلى الصفحة الرئيسية، مع إتاحة خيار الانتقال إلى تبويب “المتابَعة” للتنقل بين خلاصات شبيهة بتجربة الهاتف.

ويتيح التصميم الجديد الاستفادة من الشاشة الكبيرة، إذ تظهر التعليقات إلى جانب مقاطع الفيديو، في حين تعرض صفحة الرسائل المباشرة صندوق الوارد والدردشات في الوقت نفسه على غرار واجهة تطبيق المراسلة الفورية “ماسنجر” للحواسيب.

وكانت ميتا ترى أن قاعدة مستخدمي آيباد محدودة مقارنةً بالهواتف الذكية، مما جعل تطوير نسخة مخصصة للوحيات لا يتصدر أولوياتها. ووفقًا لتصريحات سابقة لآدم موسيري، مدير المنصة، فإن معظم المستخدمين كانوا يفضلون التصفح عبر هواتفهم، وهو ما رسّخ هذه القناعة داخل الشركة لسنوات.

وأدت التحديات التقنية دورًا في التأخير، إذ يتطلب تكييف واجهة إنستاجرام مع شاشة أكبر وتعدد النوافذ جهدًا إضافيًا لضمان تجربة سلسة تراعي مختلف مقاسات آيباد وإمكاناته. وقد عدت الشركة أن هذه الموارد يمكن استثمارها في تحسين مزايا أكثر إلحاحًا مثل Reels والقصص.

وإلى جانب ذلك، يرى محللون أن ميتا كانت تخشى أن يؤدي طرح نسخة آيباد إلى تقليل معدلات التفاعل عبر الهواتف، حيث تشهد المنصة عادةً أعلى مستويات النشاط، لكن تغيّر أنماط الاستخدام وازدياد اعتماد المراهقين على الأجهزة اللوحية للتصفح ومشاهدة مقاطع الفيديو فرض واقعًا جديدًا أجبر الشركة على إعادة النظر في إستراتيجيتها.

يُذكر أن ميتا تواصل تعزيز مقاطع Reels داخل منصاتها عبر تمديد مدة المقاطع، وإضافة خيارات مثل إعادة النشر والتقديم السريع، فضلًا عن محاولاتها المستمرة لاستقطاب صناع محتوى من تيك توك، مما يؤكد أن مستقبل إنستاجرام في الأجهزة اللوحية يرتكز بنحو أساسي على الفيديو القصير.