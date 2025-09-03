أقل من كيلوجرام واحد.. أيسر تكشف عن حاسوبها المحمول Swift Air 16 الأخف وزنًا

كشفت شركة أيسر خلال مشاركتها في معرض IFA 2025 عن حاسوبها المحمول الجديد Swift Air 16، الذي يلفت الأنظار بوزنه الفائق الخفة مقارنةً بحجمه الكبير. إذ يقل وزنه عن كيلوجرام واحد مع شاشة IPS القياسية، أو 1.1 كيلوجرام للإصدار الذي يضم شاشة OLED، وهو ما يجعله أخف حتى من حاسوب “ماك بوك أير” بالشاشة البالغ قياسها 13 إنشًا من آبل.

ويضم الجهاز منافذ أكثر من حاسوب ماك بوك أير، مع سعرٍ مبدئي قدره 1000 يورو عند طرحه في نوفمبر المقبل، أو ما يعادل ذلك في الأسواق المحلية.

ويتفوق حاسوب أيسر الجديد في عامل الوزن على أجهزة أخرى مشهورة بالخفة مثل LG Gram، لكن تصميمه أكثر سماكة، إذ يبلغ سُمكه 15.9 ملم في نسخة IPS و 16.5 ملم في نسخة OLED، مقارنة بسُمك لا يتجاوز 11 ملم في إصدارات “ماك بوك إير” الحديثة.

ويعتمد الحاسوب على معالجات AMD Ryzen AI 300، بدايةً من Ryzen AI 5 330 ووصولًا إلى Ryzen AI 7 350، مما يجعله مناسبًا لمهام الإنتاجية اليومية وحتى بعض الألعاب الخفيفة، لكنه ما زال أقل أداءً وكفاءة في استهلاك الطاقة مقارنةً بمعالج M4 من آبل.

ومن ناحية منافذ الاتصال، يتضمن الجهاز منفذي USB-C، ومنفذ USB-A 3.2، ومقبس صوت 3.5 ملم، لكن اعتماده على منفذ HDMI 1.4 يعد نقطة ضعف، لكونه لا يدعم سوى دقة عرض قدرها 4K بمعدل قدره 24 أو 30 هرتزًا، في حين يُتوقع من الأجهزة المماثلة في 2025 دعم دقة قدرها 60 هرتزًا أو أكثر.

وأما على مستوى الشاشة، فسوف تأتي النسخة الأساسية بدقة قدرها 1200×1920 بكسلًا، ومعدل تحديث قدره 60 هرتزًا، في حين توفر شاشة OLED دقة أعلى تبلغ 1800×2880 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

ومع ذلك، فإن بطارية الجهاز تأتي بسعة قدرها 50 واطًا/الساعة فقط، مما يضعه خلف “ماك بوك أير”، وأيضًا خلف حاسوب Swift 14 AI من أيسر، وسوف يأتي ببطارية سعتها 75 واطًا/الساعة ويوفر عمر تشغيل يصل إلى 27 ساعة من تشغيل الفيديو، مقابل 13 ساعة فقط في Swift Air 16.

ومع هذه الملاحظات، يظل الجهاز الجديد خطوة جريئة من أيسر في فئة الحواسيب الفائقة الخفة، وقد يثير اهتمام المستخدمين الباحثين عن توازن بين خفة الوزن والشاشة الكبيرة، ولو مع بعض التنازلات التقنية.