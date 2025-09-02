مراجعة شاملة لهاتف هونر Magic V5.. أنحف هاتف قابل للطي 

منذ دخول هونر إلى عالم الهواتف القابلة للطي، وهي تحاول أن تضع بصمتها بمزيج من التصميم الأنيق والابتكار. وفي مطلع شهر يوليو 2025 وخلال حدث خاص أُقيم في الصين، كشفت الشركة رسميًا عن هاتفها Magic V5، ووصفته بأنه أنحف هاتف قابل للطي في العالم حتى الآن، وقد وصل آخرًا إلى العديد من الأسواق العالمية وهو متوفر حاليًا في الأسواق السعودية.

يمتاز الهاتف بالتصميم الأنيق، والأداء القوي، ويدعم مجموعة واسعة من المزايا الذكية المتقدمة؛ مما يجعله منافسًا قويًا في سوق الهواتف القابلة للطي، وخاصة هواتف سامسونج وأحدثها Galaxy Z Fold7.

إليك مراجعة شاملة لهاتف هونر Magic V5 لتتعرف مواصفاته وأبرز مزاياه:

التصميم

أول ما يلفت الانتباه في Magic V5 هو نحافته، فهو يأتي بسماكة تبلغ 8.8 ملم عند الطي، و 4.1 ملم دون طي، ووزنه يبلغ 217 جرامًا.

تصميم الهاتف يوحي بالفخامة، ويضم إطارًا دائري الشكل وبارزًا يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية، ويأتي مع إطار مصنوع من الألمنيوم، ومفصل مصنوع من التيتانيوم المقاوم للتآكل، ويمكنه تحمّل نصف مليون دورة فتح وإغلاق.

الهاتف متوفر بأربعة ألوان أنيقة وهادئة، هي: الأسود، والأبيض العاجي، والذهبي، والبني المُحمر. ويدعم معيار IP58/IP59 لمقاومة الماء والغبار، ويتفوق في ذلك على هاتف سامسونج Galaxy Z Fold7.

الشاشة

يأتي هاتف Honor Magic V5 مزودًا بشاشتين تتمتعان بالمواصفات التالية:

الشاشة الخارجية: من نوع (LTPO OLED) ويبلغ قياسها 6.43 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1060 × 2376 بكسلًا، وسطوع يصل إلى 5000 شمعة في المتر المربع.

الشاشة الداخلية الرئيسية: من نوع (LTPO AMOLED) ويبلغ قياسها 7.95 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2172 × 2352 بكسلًا، ويصل سطوعها إلى 5000 شمعة في المتر المربع.

كلتا الشاشتين تدعمان معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، مع دعم Dolby Vision و +HDR10.

المعالج والأداء

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite الأحدث من كوالكوم، وهو معالج ثماني النوى ومُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. ويأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى تيرابايت واحد.

يمتاز الهاتف بالأداء القوي سواء في الاستخدام اليومي أو عند ممارسة الألعاب الثقيلة، وقد حقق نتائج مميزة في اختبارات الأداء المعيارية مثل: GeekBench و 3DMark.

يعمل الهاتف بنظام MagicOS 9 المستند إلى أندرويد 15، وسيحصل على تحديثات رئيسية لنظام التشغيل وتحديثات أمنية لمدة تصل إلى 7 سنوات (في أسواق محددة مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة).

يوفر نظام MagicOS 9 مجموعة من المزايا الذكية المتقدمة التي تعزز تجربة استخدام الهاتف، وأبرزها:

Magic Capsule: وهي مزية مشابهة للجزيرة الديناميكية Dynamic Island في آيفون.

Magic Portal: لتسهيل مشاركة الصور والنصوص عبر التطبيقات.

أدوات ذكاء اصطناعي لتحرير الصور ومقاطع الفيديو مثل: AI Eraser و AI Cutout.

مزية كشف مقاطع الفيديو المزيفة (Deepfake Detection) في أثناء مكالمات الفيديو.

مزية تقسيم الشاشة أفقيًا أو رأسيًا وفتح نوافذ عائمة، لتسهيل تعدد المهام.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم Magic V5 تقنيتي AI Connect و Honor Share؛ مما يتيح عمليات نقل سريعة وسلسة مع هواتف آيفون وحواسيب ماك وأجهزة هونر الأخرى، وهذه المزايا يترقبها مستخدمو هواتف أندرويد لكنها حصرية لهواتف هونر في الوقت الحالي.

الكاميرا

يضم هاتف هونر Magic V5 نظام تصوير متطورًا يتضمن كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية داخلية وأخرى خارجية. وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتضم مستشعر Sony IMX906، وتدعم تقنية التثبيت البصري OIS.

تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتضم مستشعر Sony IMX906، وتدعم تقنية التثبيت البصري OIS. العدسة المقربة: تأتي بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3x.

تأتي بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3x. العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرتان الأماميتان الخارجية والداخلية: تبلغ دقة كل واحدة 20 ميجابكسل.

تدعم الكاميرات الخلفية والأمامية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل يصل إلى 30 إطارًا في الثانية. وفيما يتعلق بجودة التصوير، فهي ممتازة وتظهر الصور بألوان طبيعية وتفاصيل واضحة عند التصوير في ظروف الإضاءة المختلفة.

البطارية والشحن

يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5820 ميلي أمبير في الساعة، وقد استخدمت الشركة في تصنيع البطارية مادة تحتوي على 15% من السيليكون لضمان توفير طاقة كبيرة مع الحفاظ على تصميم خفيف الوزن.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يدعم الهاتف الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 66 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا.

السعر

يُباع هاتف هونر Magic V5 القابل للطي الجديد بسعر قدره 6499 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.

هل يستحق الشراء؟

يضع Honor Magic V5 معايير جديدة للهواتف القابلة للطي بفضل تصميمه النحيف والأنيق، وشاشاته العالية السطوع، وبطاريته الكبيرة، وكاميراته المتقدمة. فإذا كنت تبحث عن هاتف قابل للطي يجمع بين فخامة التصميم، والأداء القوي، سيكون Magic V5 مناسبًا لك.

المواصفات الكاملة لهاتف هونر Magic V5 القابل للطي الجديد:

Honor Magic V5 المعالج (Snapdragon 8 Elite) من كوالكوم. الشاشة الشاشة الداخلية الرئيسية من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 7.95 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (LTPO OLED)، بقياس قدره 6.43 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 20 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 20 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/ 7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض، والذهبي، والبني المُحمر. نظام التشغيل نظام MagicOS 9 المستند إلى أندرويد 15. الوزن 217 جرامًا. السعر 6499 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.