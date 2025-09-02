لا مشاركة للحسابات.. يوتيوب بريميوم تشدد قيود مشاركة الاشتراك العائلي

بدأت شركة جوجل، المالكة لمنصة يوتيوب، اتخاذ خطوات صارمة بخصوص مشاركة مزايا اشتراك يوتيوب بريميوم العائلي مع أشخاص من خارج نطاق الأسرة، إذ أرسلت بالفعل رسائل بريد إلكتروني إلى بعض المشتركين الذين يتيحون الخدمة لمستخدمين لا يقيمون في المنزل نفسه.

وبحسب إرشادات يوتيوب الرسمية، فإن هذا السلوك محظور منذ عام 2023، وذلك بالتزامن مع إقدام منصات البث ومشاهدة المحتوى على فرض قيود مشددة على مشاركة كلمات المرور، وهو ما دفع العديد من المنصات المأجورة إلى اعتماد سياسات مشابهة.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن يوتيوب ألغى اشتراكات منخفضة التكلفة حصل أصحابها عليها باستخدام خدمات VPN لتغيير الموقع الجغرافي دون سابق إنذار، وهو ما أثار استياء مشتركين كانوا مستعدين لدفع مبالغ أقل مقابل الحصول على مزايا الخدمة.

وتشير التقارير إلى أن المشتركين المخالفين الذين يتلقون رسالة من يوتيوب يُمنحون مهلة قدرها 14 يومًا، وبعدها تُلغى كافة المزايا المندرجة ضمن اشتراك بريميوم العائلي، مثل مشاهدة المقاطع دون إعلانات أو تنزيلها لمشاهدتها دون اتصال بصرف النظر عن المدة المتبقية من الاشتراك.

وتوضح الشركة أن الحساب نفسه لن يُحجب، بل سيقتصر الحظر على العضوية العائلية، بحيث يُمنع كافة المستخدمين الآخرين باستثناء صاحب الحساب.

ولضمان الالتزام بالقواعد، يعتمد يوتيوب على التحقق من الموقع عبر عناوين IP ونظام GPS كل 30 يومًا، مع مطابقة المنطقة الجغرافية لإعدادات الحساب، وذلك للكشف عن حالات التحايل على الأسعار من خارج البلد.

ولا تُعد تلك الآلية مُحكمة تمامًا، إذ ما زال بعض المشتركين ينجحون في مشاركة الخدمة دون رصد، في حين قد يتعرض أفراد من العائلة الفعلية للحجب إذا ابتعدوا لمدد طويلة في حالات السفر أو الدراسة بالخارج.

وتنصح الشركة المشتركين الذين لم يشاركوا حساباتهم خارج الأسرة بالتواصل مع دعم يوتيوب لإثبات أنهم ضمن منزل واحد لرفع الحظر.

وأما أصحاب الحسابات المخالفة، فسوف يتعين عليهم تعديل نوع الاشتراك، علمًا بأن سعر الاشتراك العائلي Premium Family يبلغ نحو 23 دولارًا شهريًا، في حين تتوفر خطة Premium Lite للأفراد مقابل 8 دولارات فقط، ويصل سعر الاشتراك الفردي الكامل إلى 14 دولارًا شهريًا، مع اختلاف في الأسعار من دولة لأخرى وفق عوامل تسعير خاصة بجوجل.