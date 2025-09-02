تقارير مضللة.. جوجل تنفي رسميًا اختراق Gmail

نفت شركة جوجل رسميًا صحة ما نُشر حديثًا حول إصدارها تحذيرات عاجلة لمعظم مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني التابعة لها جيميل Gmail، والبالغ عددهم أكثر من 2.5 مليار مستخدم، بشأن ضرورة تغيير كلمات المرور بسبب “اختراقات واسعة النطاق”.

وأكدت الشركة في بيانٍ رسمي أن هذه الادعاءات غير صحيحة، مشيرةً إلى أن أنظمة الحماية في Gmail قوية وفعالة، إذ تمنع أكثر من 99.9% من محاولات التصيد والبرمجيات الخبيثة من الوصول إلى المستخدمين.

وأضافت جوجل أنها تتعامل مع أمن المعلومات بجدية بالغة، وتستثمر بنحو مستمر في تطوير تقنيات الحماية والابتكار لمواجهة أي محاولات اختراق أو هجمات تصيد تستهدف الحسابات.

وشددت الشركة على أهمية تداول معلومات دقيقة وموثوقة فيما يخص الأمن الإلكتروني، مؤكدةً أنها لم تُصدر أي تحذير شامل لمستخدمي Gmail، خلافًا لما ورد في بعض التقارير المضللة.

وأوصت جوجل المستخدمين باتباع ممارسات أمان إضافية، مثل الاعتماد على بدائل آمنة لكلمات المرور، مثل “مفاتيح المرور” (Passkeys)، إلى جانب تفعيل المصادقة الثنائية وتعلم كيفية تعرّف رسائل الاحتيال، والإبلاغ عنها عبر أدوات الدعم الخاصة بها.

يُذكر أن التقارير الخطأ التي نُشرت تضمنت ادعاءات بأن قراصنة تمكنوا من تنفيذ “عدد كبير من الاختراقات الناجحة” في حسابات جيميل Gmail، مما دفع جوجل – بحسب تلك المزاعم – إلى مطالبة المستخدمين بتحديث كلمات المرور على الفور، وتعزيز الحماية بإجراءات إضافية مثل المصادقة الثنائية.

وأشارت تلك التقارير المضللة التي تداولتها وسائل الإعلام على نطاق واسع إلى أن جوجل أوصت المستخدمين بزيادة تدابير الأمان عقب “اختراق مزعوم” لقاعدة بيانات Salesforce الخاصة بها، إضافةً إلى التحذير من هجمات “هندسة اجتماعية” يتنكر منفذوها في صورة موظفي دعم تقني لخداع الضحايا.

وشددت جوجل في بيانها على أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة، وأنه لم يحدث أي اختراق واسع النطاق لخدمة Gmail، مؤكدةً أن مثل هذه الأخبار المغلوطة قد تثير الذعر، وتؤدي إلى إرباك المستخدمين بلا مبرر.

وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الشائعات غالبًا ما يستغلها مجرمو الإنترنت أنفسهم، إذ يعمدون إلى نشر أخبار مضللة توحي بوجود ثغرات أمنية واسعة، مما يدفع المستخدمين إلى التفاعل مع رسائل تصيد وهمية يرسلونها لاحقًا، ومن ثَم تسهيل عمليات الاحتيال وسرقة البيانات.