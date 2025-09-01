من الرياض.. خبراء دوليون يرسمون ملامح استدامة الإنترنت عالميًا

في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى شبكات أكثر كفاءة وموثوقية، شددت نخبة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين الدوليين على أن استدامة شبكة الإنترنت باتت أولوية عالمية لضمان قدرتها على تلبية متطلبات الجهات التنظيمية وشركات الاتصالات والمستخدمين.

كما أكدوا أن الطريق نحو هذه الاستدامة يبدأ بتعزيز البنية التحتية الرقمية، إلى جانب ترسيخ التنوع اللغوي والثقافي، واعتماد أفضل الممارسات التقنية والأخلاقية، وتعميق التعاون الدولي.

وقد جاءت هذه الرؤى خلال جلسة حوارية أقيمت، يوم الأحد، ضمن المعرض المصاحب لأعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) في الرياض، وشارك في الجلسة كل من: نجيب مكي، مستشار الاتصالات والمعلومات في منظمة اليونسكو، وأسامة الدوسري، رئيس جمعية الإنترنت في السعودية، وهشام الحماد، مدير إدارة أسماء النطاقات السعودية في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وباهر عصمت نائب الرئيس لشؤون أصحاب المصلحة في منظمة (ICANN) في الشرق الأوسط.

ضمن فعاليات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات GSR25..

استعرضت جلسة "عوامل استدامة الإنترنت وأهميتها للجهات التنظيمية وشركات الاتصالات" دور البنية التحتية الحيوية في قيادة النمو الاقتصادي وتعزيزه عبر الاستراتيجيات التنظيمية المواكبة للتوجهات العالمية.

وأكد المتحدثون أن تطوير بنية تحتية مستدامة وآمنة للإنترنت يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسية الاستثمار العالمي، بما يجعل من الإنترنت أداة أكثر فاعلية لخدمة التنمية والتواصل البشري.

بنية الإنترنت ودور ICANN:

أوضح الخبراء المشاركون أن الإنترنت يتكون من طبقتين أساسيتين، وهما:

الطبقة الأولى المرئية: وهي الطبقة التي يتعامل معها المستخدمون مباشرة من خلال التطبيقات والخدمات اليومية التي نستخدمها.

وهي الطبقة التي يتعامل معها المستخدمون مباشرة من خلال التطبيقات والخدمات اليومية التي نستخدمها. الطبقة الثانية: وهي طبقة أقل وضوحًا، وتضم البنية التحتية الأساسية للشبكة، مثل: أسماء النطاقات، وعناوين الأرقام، والبروتوكولات التي تضمن عمل الإنترنت بنحو موثوق ومترابط عالميًا.

وأشار الخبراء إلى أن منظمة (ICANN) تؤدي دورًا محوريًا في إدارة هذه الطبقة الثانية وتنسيقها، إذ تقوم المنظمة بوضع سياسات خاصة بأسماء النطاقات وعناوين الأرقام، وتعمل باستمرار مع الحكومات والجهات التنظيمية والمجتمع الدولي، مما يساهم في تعزيز استدامة الإنترنت وتوسيع نطاق الوصول إليه على مستوى العالم.

السعودية تقود جهود توحيد المواقف العربية في الاتحاد الدولي للاتصالات:

ترأست المملكة العربية السعودية اجتماعًا مهمًا لفريق العمل العربي للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين التابع لجامعة الدول العربية، يهدف الاجتماع إلى توحيد الجهود العربية وتوافق وجهات النظر حول القرارات والتوجهات المشتركة، وذلك بالتزامن مع انطلاق الأعمال التحضيرية للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) التي تستضيفها الرياض حتى يوم 3 من سبتمبر 2025.

وقد ناقش المشاركون خلال الاجتماع، القرارات المتعلقة بمؤتمر المندوبين المفوضين، وبحثوا ترشح المملكة والدول العربية الأخرى للاحتفاظ بمقاعدها في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وعضوية لجنة لوائح الراديو، وغيرها من المناصب القيادية داخل الاتحاد.

وتعكس قيادة المملكة للفريق العربي مكانتها ودورها الفعّال في صناعة القرار الدولي، وجهودها الكبيرة في دعم أهداف الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يُعدّ وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات.

شهدت أعمال اليوم الأول من الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات GSR25 والمعرض المصاحب لها نقاشات مثرية وتجارب تفاعلية تعزز التوجهات العالمية في مجال التنظيمات والابتكارات المستقبلية.