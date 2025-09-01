تعاون رقمي جديد.. زيارة وزير الاتصالات السوري للسعودية تفتح آفاقًا تكنولوجية واعدة

في خطوة لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، استقبلت الرياض وفدًا سوريًا رفيع المستوى بقيادة معالي عبدالسلام هيكل، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري.

وتهدف هذه الزيارة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع الاتصالات والتقنية، بما يدعم التحول الرقمي ويُسرّع من وتيرة التنمية المستدامة في كلا البلدين. وقد جاءت الزيارة بالتزامن مع مشاركة الوفد السوري في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) التي تستضيفها الرياض حتى يوم 3 من سبتمبر 2025.

الاجتماع الوزاري:

شملت الزيارة لقاءات واجتماعات مهمة، كان أبرزها اجتماع معالي عبدالسلام هيكل، مع نظيره السعودي، معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في مقر وزارة الاتصالات في الرياض. وحضر الاجتماع قادة منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار في المملكة، ومحمد أبو نيان، رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي.

استقبل معالي عبدالله السواحه اليوم في مقر الوزارة بالرياض أخيه معالي المهندس عبدالسلام هيكل وزير الاتصالات وتقانة المعلومات بالجمهورية العربية السورية 🇸🇦🇸🇾

— وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) August 31, 2025

وتناول الاجتماع مناقشة الشراكات الإستراتيجية التقنية بين البلدين، والمبادرات الهادفة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الشباب للمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر يواكب تطلعات المستقبل. تُؤكد هذه اللقاءات على أهمية التعاون بين البلدين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

الاطلاع على خدمات مجموعة (stc) ومبادراتها المستدامة:

زار الوفد السوري برئاسة معالي عبدالسلام هيكل، اليوم، مقر مجموعة (stc)، وذلك بحضور معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه.

وكان في استقبال الوفد الأمير محمد بن خالد بن عبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة (stc)، والمهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وقد قدم مسؤولو المجموعة عرضًا شاملًا حول خدمات (stc) الرقمية المتقدمة وحلولها التقنية، بما يشمل:

شبكة الجيل الخامس (5G): تُعدّ شبكة stc للجيل الخامس من أوسع الشبكات انتشارًا في المنطقة، وتساهم بنحو فعال في دعم التحول الرقمي للمملكة.

تُعدّ شبكة stc للجيل الخامس من أوسع الشبكات انتشارًا في المنطقة، وتساهم بنحو فعال في دعم التحول الرقمي للمملكة. البنية التحتية الرقمية: عرضت المجموعة إمكانياتها في مراكز البيانات الإقليمية العملاقة، التي تُعدّ أساسًا للخدمات السحابية، والأمن السيبراني، وحلول المدن الذكية، وإنترنت الأشياء (IoT).

عرضت المجموعة إمكانياتها في مراكز البيانات الإقليمية العملاقة، التي تُعدّ أساسًا للخدمات السحابية، والأمن السيبراني، وحلول المدن الذكية، وإنترنت الأشياء (IoT). الخدمات المالية الرقمية: اطلع الوفد على خدمات (stc bank)، التي أصبحت من المنصات الرائدة للمدفوعات الإلكترونية والتحويلات المالية في المنطقة.

واطلع الوفد السوري أيضًا على المبادرات المستدامة التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما ناقش الطرفان فرص التعاون الثنائي وتبادل الخبرات لتعزيز التكامل الرقمي بين البلدين. واختتمت الزيارة بجولة ميدانية في مرافق الشركة.

وتأتي هذه الزيارة في سياق رؤية السعودية 2030، التي تضع الرقمنة في قلب إستراتيجيتها التنموية، مما يمنح دمشق فرصة للاستفادة من التجربة السعودية في بناء بنية تحتية رقمية متطورة وربطها بقطاعات حيوية مثل: الطاقة، والنقل، والخدمات الحكومية.

وقد يشكّل فتح هذا المسار بين الرياض ودمشق نقطة انطلاق نحو تعاون رقمي عربي أوسع، إذ يتحول الاقتصاد الرقمي إلى جسر يختصر المسافات السياسية والاقتصادية، ويضع أسسًا لشراكات تواكب التحولات العالمية وتستجيب لتحديات التنمية المستدامة.