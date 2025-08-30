من آيفون إلى أندرويد.. جوجل تضيف ميزة “بطاقات الاتصال” إلى تطبيق الهاتف

أعلنت شركة جوجل إطلاق ميزة جديدة في تطبيق الهاتف تحمل اسم “Calling Cards“، تتيح للمستخدمين تخصيص شاشة الاتصال الواردة عبر صور كاملة وتنسيقات نصية مميزة، بدلًا من الصور الصغيرة التقليدية.

وتعد هذه الميزة مشابهة لخاصية Contact Poster التي قدمتها آبل لمستخدمي آيفون منذ عام 2023.

وتأتي الميزة ضمن تحديثات واجهة التصميم الجديدة Material 3 في أندرويد، إذ بدأت جوجل باختبارها في نسخ تجريبية من تطبيقي الهاتف وجهات الاتصال منذ مطلع الشهر الجاري، قبل أن تُتاح الآن بنحو عام في التطبيق. وأكدت الشركة أن الميزة ستصل تدريجيًا إلى المستخدمين حول العالم على مراحل.

وعند تفعيل الخاصية، سيجد المستخدمون إشعارًا داخل التطبيق بعنوان: “تعرف على بطاقات الاتصال: خصّص طريقة عرض جهات الاتصال عند اتصالهم بك”، إذ يمكن اختيار الصور من الكاميرا أو معرض الصور أو خدمة صور جوجل Google Photos، مع إمكانية تحديد الخطوط والألوان لعرض أسماء المتصلين بطريقة مميزة.

ولكن على عكس ما هو متاح في هواتف آيفون، لا تتيح “بطاقات الاتصال” لمستخدمي جوجل إنشاء بطاقة تُعرض لدى الطرف الآخر عند إجراء المكالمة، بل يقتصر التخصيص على جهاز المستخدم نفسه فقط، مما يستلزم إعداد البطاقة بنحو منفصل لكل جهة اتصال.

وإلى جانب ذلك، أعلنت جوجل ميزة جديدة في التطبيق تحمل اسم “Take a Message”، وهي ترد تلقائيًا على المكالمات الفائتة مع تحويل رسائل البريد الصوتي إلى نصوص.

ويمكن للمستخدمين تسجيل رسالة ترحيب خاصة أو اختيار واحدة من القوالب الجاهزة. وتظهر النسخ النصية والصوتية للرسائل في تبويب “المكالمات الأخيرة”، مع تأكيد الشركة أن كافة البيانات تُخزَّن محليًا في الجهاز لضمان الخصوصية.

ومن الجدير بالذكر أن الميزة متاحة بدءًا من هواتف Pixel 4 فما أحدث، بالإضافة إلى ساعة Pixel Watch 2 عند إقرانها بهواتف Pixel 6 أو الإصدارات الحديثة من أجهزة جوجل، ومن المنتظر وصولها لاحقًا إلى العديد من الأجهزة المدعومة.