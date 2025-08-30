ما الجديد في تطبيق البودكاست في نظام iOS 26؟

ستُطلق آبل قريبًا الإصدار النهائي من نظام التشغيل iOS 26 لجميع مستخدمي هواتف آيفون المتوافقة. ويأتي النظام الجديد مع العديد من المزايا الجديدة والتحسينات في جميع تطبيقات آبل، ومنها تطبيق البودكاست (Podcasts).

ومع أن هذا التطبيق لم يحصل على عدد كبير من التحديثات مثل بعض التطبيقات الأخرى، لكنه شهد بعض التغييرات في التصميم وأضافت آبل إليه بعض المزايا الجديدة لتحسين تجربة الاستماع وتسهيل التحكم في المقاطع الصوتية.

وفيما يلي، سنذكر كل ما هو جديد في تطبيق البودكاست في iOS 26:

تصميم الزجاج السائل (Liquid Glass)

مثل باقي تطبيقات آبل، حصل تطبيق البودكاست على تصميم جديد هو تصميم الزجاج السائل (Liquid Glass)، إذ أصبحت عناصر واجهة المستخدم تبدو كأنها زجاجية وشفافة جزئيًا، مما يتيح مشاهدة الخلفية من خلالها.

وأما الأزرار فقد أصبحت أكثر استدارة، ولم يَعُد شريط التنقل يُشغل الجزء السفلي من التطبيق بالكامل. كما استبدلت آبل تبويب Browse (التصفح) بتبويب New (الجديد)، وأصبح شريط البحث يظهر في الجهة السفلية من الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، حصل التطبيق على أيقونة جديدة بتصميم الزجاج السائل، تبدو كأنها مكونة عدة طبقات زجاجية مكدّسة.

أدوات التحكم في السرعة

يوفر iOS 26 خيارات جديدة لتغيير سرعة تشغيل البودكاست في أثناء الاستماع، إذ يمكن النقر على زر 1x في الزاوية اليُسرى لتغيير سرعة البودكاست الذي تستمع إليه. وتقدم آبل مجموعة واسعة من السرعات تتراوح بين 0.5x و 3x. وأما في نظام iOS 18، فقد كان الاختيار محصورًا بأربع سرعات محددة، هي: (1.25x)، و(1.5x)، و(1.75x)، و(2x).

مزية Enhance Dialogue

يحصل تطبيق البودكاست في iOS 26 على مزية جديدة تُسمى Enhance Dialogue مصممة لعزل الأصوات البشرية وجعل المقطع الصوتي أوضح في حال الاستماع إليه مع وجود ضوضاء في الخلفية.

ولاستخدام هذه المزية، شغّل أي حلقة في تطبيق البودكاست، ثم اضغط على شريط التشغيل لإظهار أدوات التحكم في المقطع الصوتي، ثم اضغط على زر التحكم في سرعة التشغيل (1x)، ثم اضغط على خيار Enhance Dialogue.

حفظ الإعدادات الخاصة بكل برنامج

يحفظ تطبيق البودكاست الإعدادات الخاصة بمزية Enhance Dialogue وسرعة التشغيل لكل برنامج على حدة، حتى لا تحتاج إلى تفعيلها في كل مرة تستمع فيها إلى البرنامج ذاته، كما أن هذه الإعدادات لن تؤثر على البرامج الأخرى التي تستمع إليها في التطبيق.