مقارنة بين هاتفي Pixel 10 و iPhone 16

أطلقت جوجل سلسلة الهواتف الجديدة Pixel 10 رسميًا في الأسواق، ويُعد الطراز الأساسي في السلسلة والأصغر حجمًا فيها وهو Pixel 10 منافسًا قويًا للطراز الأساسي من سلسلة هواتف iPhone 16 من آبل.

كلا الهاتفين يُباعان بسعر يبدأ من 799 دولارًا، وكلاهما يدعمان مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة، ويحتويان على كاميرات متقدمة. فإذا كنت ترغب في شراء هاتف رائد جديد صغير الحجم ويتمتع بتصميم أنيق وأداء قوي، يمكنك التفكير في هاتفي Pixel 10 و iPhone 16، وستساعدك المقارنة التالية في اتخاذ القرار النهائي:

التصميم

يأتي هاتفا Pixel 10 و iPhone 16 بتصاميم بسيطة مع إطارات مصنوعة من الألمنيوم، وتغطي الجهات الأمامية والخلفية في كلا الهاتفين طبقات زجاجية عالية الجودة؛ إذ زودت جوجل هاتفها بطبقات زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2، وأما آبل فأضافت طبقة زجاجية من نوع Ceramic Shield من الجيل الثاني إلى آيفون 16.

يُعد Pixel 10 أثقل وأكثر سماكة من هاتف آيفون؛ إذ تبلغ أبعاده 152.8× 76 × 8.6 ملم، ويزن 204 جرامات، وأما هاتف iPhone 16 فتبلغ أبعاده 147.6 × 71.6 × 7.8 ملم، ويزن 170 جرامًا.

كلا الهاتفين يتمتعان بالمتانة العالية؛ إذ يدعمان معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف Pixel 10 بأربعة ألوان، هي: الأزرق، والأخضر، والأبيض، والأسود. وأما هاتف آيفون 16 فيتوفر بخمسة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والوردي، والبنفسجي، والأخضر.

الشاشة

يتفوق Pixel 10 على هاتف iPhone 16 في مواصفات الشاشة؛ إذ يضم شاشة OLED بقياس قدره 6.3 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع. وأما iPhone 16 فيضم شاشة OLED بقياس قدره 6.1 بوصات، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع.

المعالج والأداء

يعمل iPhone 16 بمعالج A18 Bionic المصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويعدّ من أقوى المعالجات المخصصة للهواتف الذكية، ويتمتع بأداء فائق القوة والسرعة عند تشغيل الألعاب والتطبيقات الاحترافية.

وأما Pixel 10 فيعمل بمعالج Tensor G5 من جوجل، والذي يركز في تحسين أداء أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر من الأداء العام. وبحسب جوجل فإن هذا المعالج أسرع بنسبة تبلغ 34% في المعالجة، و60% في تسريع أداء الذكاء الاصطناعي، و2.6 مرة أسرع في تشغيل نماذج Gemini Nano مقارنة بالجيل السابق.

مزايا الذكاء الاصطناعي

كلا الهاتفين يدعمان مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعزز تجربة الاستخدام. ومن أبرز المزايا في Pixel 10:

Magic Cue: تقدم اقتراحات ومعلومات مفيدة وفقًا لسياق الاستخدام، مثل إظهار بيانات رحلتك عند التواصل مع شركة الطيران.

مزية (Conversational Editing) لتحرير الصور بالوصف النصي أو الصوتي

تطبيق Pixel Journal لتدوين اليوميات.

وأما هاتف آيفون 16 فيدعم نظام Apple Intelligence الذي يتضمن مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المخصصة للمساعدة في كتابة النصوص، والترجمة، وتحرير الصور.

الكاميرا

أضافت جوجل إلى Pixel 10 عدسة مقربة جديدة تدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 5x، ليصبح أول هاتف من الفئة الأساسية من هواتف جوجل Pixel يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات.

تأتي العدسة الرئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والعدسة الفائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل، والعدسة المقربة بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 5x. كما يدعم Pixel 10 مزية التقريب Super Res Zoom بمعدل يصل إلى 20x.

وأما هاتف iPhone 16 فيضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية واسعة تأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

يتفوق هاتف آيفون على هاتف جوجل في مجال تصوير مقاطع الفيديو؛ إذ يمكنه تسجيل مقاطع فيديو احترافية وذات جودة سينمائية.

البطارية والشحن

يحتوي Pixel 10 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4970 ميلي أمبير في الساعة مقابل 3561 ميلي أمبير في الساعة في iPhone 16.

ويدعم هاتف جوجل الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 55% في 30 دقيقة، وأما هاتف آيفون 16 فتصل نسبة شحنه إلى 50% في 30 دقيقة عند استخدام شاحن متوافق بقوة تبلغ 20 واطًا.

السعر

يُباع هاتف Pixel 10 بسعر يبدأ من 799 دولارًا، ويُباع iPhone 16 بسعر يبدأ من 799 دولارًا.

المواصفات الكاملة لهاتفي جوجل Pixel 10 و iPhone 16:

Pixel 10 iPhone 16 المعالج معالج (Google Tensor G5) المصنّع بتقنية قدرها 3 نانومتر. معالج Apple A18 الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 6.3 بوصات. من نوع (Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256 جيجابايت. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية NFC، وتقنية البلوتوث 6.0. شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأزرق، والأبيض والأخضر، والأسود. الأسود، والأبيض، والوردي، والبنفسجي، والأخضر. نظام التشغيل أندرويد 16. iOS 18. الوزن 204 جرامات. 170 جرامًا. السعر يبدأ من 799 دولارًا. يبدأ من 799 دولارًا.