شاومي تكشف عن تحديث HyperOS 3.0 المبني على أندرويد 16

كشفت شركة شاومي رسميًا عن تحديث HyperOS 3.0 الجديد المبني على نظام أندرويد 16 لهواتفها، وأعلنت قائمة الأجهزة المؤهلة للانضمام إلى البرنامج التجريبي.

وأوضحت الشركة أن الإعلان يخص السوق الصينية في المرحلة الأولى، مما يعني أن بعض المزايا قد تختلف عند الإطلاق خارج السوق الصينية، كما أن مواعيد الإصدار سوف تتباين حسب الأسواق.

ويقدم HyperOS 3.0 تحديثًا بصريًا خفيفًا يتضمن أيقونات جديدة وشريط حالة مُحسّنًا، إضافة إلى ميزة “Super Island” التي تعمل بطريقة مشابهة لميزة Dynamic Island في نظام iOS.

وتُتيح الميزة الجديدة عرض معلومات سياقية حول أنشطة التطبيقات الجارية، والمواعيد، والحجوزات، والتحكم في تشغيل الوسائط وغيرها، مع بقاء ظهورها داخل لوحة الإشعارات.

ويوفر التحديث تحسينات في قدرات الذكاء الاصطناعي وتعديلات داخلية لتعزيز الأداء، وتطبيق هاتف مُعاد تصميمه. يُذكر أن هذا التطبيق مخصص لنسخة النظام الصينية، إذ تستخدم النسخ العالمية والأوروبية تطبيق الهاتف من جوجل.

ومن أبرز الإضافات أيضًا، دعم شاومي ميزة الربط السلس بين أجهزتها ومنتجات آبل مثل هواتف آيفون وأجهزة آيباد وماك، بما يسمح بنقل البيانات بسهولة على غرار ما توفره شركات منافسة، مثل أوبو وون بلس.

الدفعة الأولى (29 أغسطس)

وبحسب جدول الطرح التجريبي، فسوف تبدأ أولى الأجهزة بالحصول على تحديث HyperOS 3.0 في 29 أغسطس، وتشمل:

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Extreme Edition

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

سلسلة POCO F7

الدفعة الثانية (17 سبتمبر)

Xiaomi MIX Flip 2

Redmi K80

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7

Redmi K Pad

سلسلة Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025

سلسلة Xiaomi TB S Pro Mini LED

الدفعة الثانية (30 سبتمبر)

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14 Ultra / إصدار Titanium Special

Xiaomi 14 Pro / إصدار Titanium Special

Xiaomi 14

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Extreme Edition

Redmi K70

Redmi K70E

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

وأشارت الشركة إلى أن النسخة المستقرة من HyperOS 3.0 سوف تتوفر للمستخدمين خلال الربع الرابع من العام الجاري.