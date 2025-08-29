رغم استثماراتها في OpenAI.. مايكروسوفت تطلق أولى نماذج الذكاء الاصطناعي المطوَّرة داخليًا

أعلنت شركة مايكروسوفت إطلاق أولى نماذج الذكاء الاصطناعي المطوَّرة داخليًا، وذلك في خطوة تعكس سعيها إلى تعزيز استقلاليتها في هذا القطاع السريع النمو.

ويحمل النموذج الأول اسم MAI-Voice-1، وهو مخصص لتوليد الأصوات الطبيعية، في حين يأتي النموذج الثاني تحت اسم MAI-1-preview، ويُصنَّف كنموذج أساسٍ نصيّ طوّر ودُرّب بالكامل داخل الشركة.

ووفقًا لبيان الشركة، فإن نموذج MAI-Voice-1 يتميز بقدرته على توليد دقيقة كاملة من الصوت في أقل من ثانية واحدة باستخدام وحدة معالجة رسومات واحدة فقط (GPU).

ويُستخدم النموذج بالفعل في بعض خدمات “كوبايلوت” مثل خدمة Copilot Daily، التي تقدّم ملخصًا صوتيًا يوميًا للأخبار، إضافةً إلى إنتاج مناقشات شبيهة بالبودكاست لتوضيح المواضيع، كما يمكن للمستخدمين تجربته عبر منصة Copilot Labs مع إمكانية تعديل نبرة الصوت وأسلوب الإلقاء.

وأما النموذج النصي MAI-1-preview، فقد درّب باستخدام نحو 15 ألف رقاقة من نوع Nvidia H100، وهو مصمم للتعامل مع التعليمات النصية وتقديم ردود مفيدة للاستفسارات اليومية.

وتؤكد مايكروسوفت أن هذا النموذج يوفر لمحة عمّا ستقدمه مستقبلًا ضمن منظومة “كوبايلوت”، إذ بدأت الشركة بالفعل اختباره عبر منصة LMArena الخاصة بقياس أداء نماذج الذكاء الاصطناعي، على أن يُدمج تدريجيًا في بعض خدمات “كوبايلوت” خلال الأسابيع المقبلة.

وقال مصطفى سليمان، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، في تصريحات صحفية إن الهدف الأساسي من تطوير هذه النماذج ليس التركيز على قطاع المؤسسات والشركات، بل تقديم تجارب عالية الكفاءة للمستخدمين الأفراد.

وأوضح سليمان أن الشركة تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من بياناتها الاستهلاكية والإعلانية لبناء نماذج عملية يمكن الاعتماد عليها كرفيقٍ ذكي.

وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ ما زالت فيه خدمات “كوبايلوت” تعتمد بنحو أساسي على تقنيات شركة OpenAI، التي استثمرت فيها مايكروسوفت مليارات الدولارات، لكن تطوير نماذجها الخاصة يعكس رغبتها في أن تكون منافسًا مستقلًا على المدى البعيد، حتى لو تطلّب ذلك سنوات من الاستثمار المكثّف.

وأكد سليمان أن لدى مايكروسوفت “خارطة طريق طموحة على مدى خمس سنوات”، مع استثمارات متواصلة كل فصل سنوي.

وترى مايكروسوفت أن الجمع بين مجموعة من النماذج المتخصصة التي تخدم احتياجات واستخدامات متنوعة سيوفر قيمة ضخمة للمستخدمين، ويمهد الطريق لمرحلة جديدة من المنافسة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.