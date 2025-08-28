كوريا الجنوبية تحظر الهواتف الذكية في الفصول الدراسية بدءًا من 2026

أقرّت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية قانونًا جديدًا يحظر استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الذكية الأخرى داخل الفصول الدراسية في المدارس الابتدائية والمتوسطة، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2026، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.

وينص القانون على منع استخدام هذه الأجهزة خلال ساعات الدروس فقط، دون تحديد عقوبات على المخالفين، ويمنح مديري المدارس والمعلمين صلاحية منع الطلاب من حمل الهواتف أو استخدامها داخل الحرم المدرسي، مع استثناءات في حالات الطوارئ أو للأغراض التعليمية.

يُذكر أن معظم المدارس في كوريا الجنوبية كانت قد بدأت منذ عام 2023 بفرض قيود على استخدام الهواتف الذكية داخل الصفوف استنادًا إلى توجيهات حكومية، في حين يجعل القانون الجديد هذه القيود ملزمة على مستوى البلاد.

وكشفت دراسة حكومية في عام 2024 أن نحو ربع السكان يواجهون صعوبة في التحكم في مدة استخدامهم الهواتف الذكية حتى مع آثارها السلبية على حياتهم الجسدية والنفسية والاجتماعية، وقد ارتفعت تلك النسبة إلى 43% بين الأطفال والمراهقين.

ومع ذلك، يرى معارضو القانون أنه يشكّل “انتهاكًا مباشرًا للحقوق الدستورية الأساسية للطلاب، مثل حرية التواصل والحق في الخصوصية والسعي إلى السعادة”.

ومن الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية ليست الدولة الوحيدة التي اتخذت هذه الخطوة، إذ فرضت دول مثل فرنسا وفنلندا وإيطاليا وهولندا والصين قيودًا متفاوتة على استخدام الهواتف الذكية في المدارس.

وتبنّت الولايات المتحدة إجراءات مشابهة على مستوى الولايات، إذ وضعت 14 ولاية منها نيويورك وفلوريدا وفيرجينيا وكارولاينا الجنوبية قيودًا صارمة على استخدام الهواتف في أثناء الدراسة.