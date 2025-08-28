سامسونج تعلن حدثًا جديدًا في الرابع من سبتمبر المقبل

كشفت شركة سامسونج عن موعد انعقاد حدث Galaxy Unpacked جديدٍ في الرابع من سبتمبر المقبل، إذ سوف يُبثّ هذه المرة عبر الإنترنت فقط، من خلال قناة الشركة عبر يوتيوب وموقعها الرسمي، وذلك عند الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي هذا الحدث بعد إطلاق الشركة هواتف Galaxy S25 في يناير الماضي، وأجهزتها القابلة للطي Galaxy Z Fold 7 و Z Flip 7 في يوليو الماضي.

وبحسب التسريبات، يُتوقع أن تركز سامسونج خلال الحدث على إطلاق أجهزة لوحية جديدة، بعد إعلانها هذا الأسبوع جهاز Galaxy Tab S10 Lite.

وتشير التقارير إلى أن الشركة سوف تعلن الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S11 مع نسخة S11 Ultra. وسيأتي الجهاز الأساسي بشاشة AMOLED وذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت ومعالج MediaTek Dimensity 9400 بدلًا من معالجات Qualcomm Snapdragon المعتادة.

وأما نسخة Ultra، فسوف تضم شاشة أكبر من نوع AMOLED، مع ذاكرة تصل إلى 16 جيجابايت وبطارية ضخمة سعتها 11,600 ميلي أمبير.

ويُرجح أن تكشف سامسونج عن هاتف Galaxy S25 FE، الذي يشكّل نسخة اقتصادية من السلسلة الرئيسية. ووفقًا للتسريبات، فسوف يشترك الهاتف الجديد في معظم مواصفاته مع Galaxy S24 FE، مع تحسينات تشمل كاميرا أمامية دقتها 12 ميجابكسل بدلًا من 10 ميجابكسل، وبطارية أكبر سعتها 4,900 ميلي أمبير، إلى جانب دعم سرعات أعلى في الشحن السلكي.

يُذكر أن عام 2025 ما زال يحمل المزيد من المنتجات من سامسونج، إذ تتوقع التقارير إطلاق نظارة الواقع المختلط Project Moohan إضافةً إلى أول هاتف ثلاثي الطي للشركة خلال المدة المقبلة.