جوجل تتيح محرر الفيديو الذكي Vids مجانًا لكافة المستخدمين

أعلنت جوجل إتاحة الإصدار الأساسي من محرر الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي Vids لكافة المستخدمين، بعدما كان مقتصرًا في السابق على مشتركي Google Workspace وخطط الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة أن التطبيق بات متاحًا مع مجموعة من القوالب والوسائط الجاهزة، إضافة إلى “جزء من قدراته المعتمدة على الذكاء الاصطناعي”.

يُذكر أن Vids الذي أطلقته جوجل العام الماضي يُعد أحدث إضافات حزمة أدوات Workspace، إذ صُمم لمساعدة المستخدمين على إعداد مقاطع الفيديو بسرعة من خلال مزايا التحرير وإنشاء المقاطع بالذكاء الاصطناعي.

ومن الجدير بالذكر أن الإصدار المجاني لا يتضمن بعض المزايا الجديدة التي أُطلقت اليوم، مثل إمكانية إنشاء شخصية افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم الرسائل نيابة عن المستخدم. وفي المقابل، يمكن للمستخدمين الاختيار من 12 شخصية افتراضية جاهزة بملامح وأصوات مختلفة، وإضافة نصوصهم إليها.

وأضافت جوجل أدوات جديدة تسمح بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة مدتها 8 ثوانٍ باستخدام صورة واحدة، مثل صورة منتج جديد، فضلًا عن أداة ذكية لإزالة التوقفات والكلمات الزائدة تلقائيًا من تسجيلات المستخدمين.

وترى الشركة أن هذه المزايا قادرة على توفير الوقت والتكاليف للشركات في إعداد عروض المنتجات أو مقاطع التدريب والدعم.

وأكد الشركة في تصريحات صحفية أن “إنتاج مقطع مدته 10 دقائق باستخدام ممثلين قد يستغرق ستة أشهر ويكلف عشرات آلاف من الدولارات، في حين تمكّن هذه الأدوات المؤسسات من توسيع نطاق إنتاج الفيديو بنحو كبير”.