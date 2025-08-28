السعودية تراهن على البيانات.. “هيوماين” تبني مراكز بيانات عالمية للذكاء الاصطناعي

تتحرك المملكة العربية السعودية بخطوات متسارعة نحو تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، وذلك من خلال إستراتيجية طموحة تهدف إلى جعل البيانات والذكاء الاصطناعي المحرك الاقتصادي الجديد للمملكة.

وتؤدي شركة (هيوماين) Humain، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية، إذ تعمل على بناء منظومة متكاملة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي لوضع المملكة في مصاف الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال.

الرؤية الإستراتيجية والأهداف المعلنة:

تتمثل الرؤية الأساسية في تحويل قطاع البيانات والحوسبة إلى مورد مستدام للاقتصاد السعودي، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط، وتتولى شركة هيوماين قيادة هذا التحول، وقد أكد طارق أمين؛ الرئيس التنفيذي لشركة (هيوماين) خلال لقاء مع قناة (CNBC) أن الهدف واضح: “نريد أن تصبح المملكة العربية السعودية ثالث أكبر مزود لخدمات الذكاء الاصطناعي في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين”.

ولتحقيق ذلك، تهدف الشركة إلى تقديم حزمة متكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي تشمل مراكز البيانات الضخمة، والبنية التحتية المتقدمة، والمنصات السحابية، ونماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وقد أطلقت الشركة يوم الثلاثاء الماضي تطبيق (هيوماين تشات) Humain Chat، الذي يُعدّ أول منصة دردشة تفاعلية باللغة العربية من الجيل التالي، ويأتي هذا الروبوت مدعومًا بنموذج (علّام 34B)، وهو النموذج اللغوي العربي المتقدم الذي طورته الشركة بالتعاون مع سدايا.

ويستهدف (هيوماين تشات) خدمة أكثر من 400 مليون متحدث بالعربية وملياري مسلم حول العالم، عبر تجربة دردشة تتماشى مع اللغة والثقافة المحلية، وهو ما لم توفره تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي السابقة بنحو كافٍ، ويهدف (هيوماين تشات) إلى سد فجوة الشمول الرقمي وتعزيز التكافؤ اللغوي عالميًا.

خطط التنفيذ والاستثمارات:

بدأت شركة (هيوماين) بالفعل بأعمال إنشاء أول مراكز البيانات لها في المملكة، مع خطط لتشغيلها في أوائل عام 2026 باستخدام الرقاقات الإلكترونية المستوردة من الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تبدأ هذه المراكز بالعمل في العاصمة الرياض ومدينة الدمام في المنطقة الشرقية في الربع الثاني من عام 2026، بقدرة مبدئية تصل إلى 100 ميجاواط لكل منها.

وأوضح أمين أن الشركة بصدد شراء أشباه الموصلات لهذه المراكز من شركات الرقاقات الإلكترونية الأمريكية، ومنها شركة (إنفيديا)، مضيفًا أن هيوماين قد حصلت على موافقة تنظيمية محلية لشراء 18,000 شريحة من شرائح إنفيديا.

وتتضمن الخطة المستقبلية توسيع هذه القدرة على مراحل لتصل إلى 500 ميجاواط، وهو ما سيتطلب نحو 180 ألف شريحة من إنفيديا، ويُظهر حجم هذا المشروع طموح (هيوماين) في المنافسة على الساحة العالمية.

وتتجاوز خطط هيوماين المدى القريب، إذ تطمح إلى تحقيق أرقام قياسية في القدرة الاستيعابية لمراكز بياناتها. فبحلول عام 2030، تهدف الشركة إلى الوصول إلى قدرة تبلغ 1.9 جيجاواط، ومن ثم التوسع لتصل هذه القدرة إلى 6.6 جيجاواط بحلول عام 2034، وهو مشروع تقدر تكلفته بالأسعار الحالية للسوق بنحو 77 مليار دولار. وسيجعلها هذا الطموح من بين أكبر مشاريع البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.

كما تهدف (هيوماين) بحلول عام 2030 إلى معالجة ما يصل إلى 7% من عمليات التدريب العالمية (تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي) وعمليات الاستدلال (استجابات النماذج لطلبات المستخدمين). وتعليقًا على هذه الأهداف قال طارق أمين في لقاء سابق مع صحيفة (فايننشال تايمز): “العالم متعطش للقدرة الضخمة في مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي، وأعتقد أن من يصل إلى خط النهاية أولًا، سيضمن حصة جيدة من السوق”.

الاستثمارات والشراكات التقنية:

منذ إطلاقها في شهر مايو 2025؛ أبرمت شركة (هيوماين) بالفعل صفقات بقيمة تبلغ 23 مليار دولار مع مجموعات شركات تكنولوجية أمريكية رائدة، تشمل: إنفيديا، و(AMD)، وأمازون ويب سيرفيسز (AWS)، وكوالكوم.

وتشمل هذه الصفقات مشروعًا مشتركًا بقيمة تبلغ 10 مليارات دولار مع (AMD)، بهدف بناء قدرة حاسوبية ضخمة للذكاء الاصطناعي تصل إلى 500 ميجاواط، وستشكل هذه القدرة الحاسوبية أساسًا متينًا لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة ونشرها على نطاق واسع.

كما تستثمر (هيوماين) 5 مليارات دولار أمريكي مع شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، لإنشاء (منطقة ذكاء اصطناعي) AI Zone، فريدة من نوعها في المملكة، ستحتضن تحت مظلتها بنية تحتية تقنية متخصصة ومتقدمة للغاية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشمل هذه البنية خوادم فائقة التطور مزودة بأحدث أشباه الموصلات، وشبكات (UltraCluster) الفائقة السرعة لتسريع عمليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ومعالجتها بكفاءة غير مسبوقة.

علاوة على ذلك؛ تستثمر (هيوماين) ملياري دولار مع شركة كوالكوم لتطوير مراكز البيانات وقدرات تصميم الرقاقات الإلكترونية في المملكة، وبموجب هذه الصفقة، ستنشئ كوالكوم مركزًا لتصميم الرقاقات الإلكترونية في الرياض سيوظف 500 مهندس.

ولجذب مراكز البيانات الضخمة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي إلى المملكة، ضخت شركة (هيوماين) استثمارًا بقيمة قدرها 1.5 مليار دولار في شركة (Groq) الأمريكية، لبناء ما يوصف بأكبر مركز بيانات للاستدلال في العالم داخل المملكة تحديدًا في المنطقة الشرقية، إذ حصلت (هيوماين) على مساحة تبلغ 2.3 ميل مربع في مدينة صناعية، يمكن أن تستضيف 10 محطات بقدرة قدرها 200 ميجاواط لكل منها، مع خطط لتطوير مجمع أكبر بثلاث مرات في الرياض.

كما أطلقت شركة (هيوماين) خلال فصل الصيف الجاري، صندوق استثماري جريء يُسمى (هيوماين فينتشرز) Humain Ventures، بقيمة تبلغ 10 مليارات دولار، وسيُخصص هذا الصندوق للاستثمار في الشركات الناشئة الواعدة في الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق مختارة في آسيا، وقد بدأ الصندوق بالفعل استثماراته، لكن أمين رفض التعليق على تفاصيل الاستثمارات التي أُجريت حتى الآن.