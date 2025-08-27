ريلمي تكشف عن هاتف ببطارية ضخمة سعتها 15 ألف ميلي أمبير

أعلنت شركة ريلمي الصينية نموذجًا تجريبيًا جديدًا لهاتف ذكي مزوّد ببطارية ضخمة سعتها 15 ألف ميلي أمبير كاشفةً عن تصميمه ومزاياه في مواد ترويجية نُشرت عبر حسابها الرسمي في منصة “ويبو”.

ويأتي الهاتف بتصميم خلفي أبيض، مع كاميرتين أفقيتين وشعار بارز “15000mAh” على الغطاء الخلفي. وتؤكد الشركة أن الجهاز قادر على العمل حتى خمسة أيام متواصلة بشحنة واحدة وفقًا لاختباراتها الخاصة، إضافةً إلى دعمه تسجيل الفيديو بنحو مستمر لمدة تصل إلى 18 ساعة، وتشغيل مقاطع الفيديو لمدة تصل إلى 50 ساعة.

وبحسب الصور المنشورة، فإن الهاتف يحتوي على شاشة قياسها 6.7 إنشات، مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، و 256 جيجابايت للتخزين الداخلي، ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 7300 من ميدياتك.

ومن المزايا البارزة دعم الهاتف ميزة الشحن العكسي لشحن أجهزة صغيرة مثل سماعات الأذن اللاسلكية والساعات الذكية، مع الحفاظ على سُمك لا يتجاوز 10 ملم، مما يجعله أنحف من العديد من الشواحن المتنقلة التي تبلغ سعتها 10 آلاف ميلي أمبير.

يُذكر أن ريلمي سبق أن قدّمت هاتفًا تجريبيًا بسعة قدرها 10 آلاف ميلي أمبير بسُمك قدره 8.5 ملم، ووزن قدره 215 جرامًا، لكن النموذج الجديد يذهب أبعد في إبراز مستقبل الهواتف ذات البطاريات الضخمة.

وأكدت الشركة أن الجهاز لن يُطرح للإنتاج التجاري، بل يُعد استعراضًا لرؤية مستقبلية قد تفتح المجال أمام هواتف ببطاريات تتراوح بين 9000 و 10000 ميلي أمبير في المستقبل القريب.

ويعكس المشروع توجهًا متزايدًا في سوق الهواتف الذكية نحو إطالة عمر البطارية، خاصةً مع تزايد الاعتماد على الهواتف في المهام اليومية الثقيلة مثل الألعاب، وبث الفيديو، وتعدد التطبيقات العاملة في الخلفية.