خطوة نحو مستقبل رقمي.. نوكيا تعود إلى سوريَة للمشاركة في مشروعات البنية التحتية

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، عودة شركة نوكيا العالمية إلى السوق السورية، في خطوة وُصفت بالمحورية لإعادة بناء قطاع الاتصالات في البلاد والانفتاح على الشراكات الدولية. وقد رعت الوزارة انطلاقة نوكيا الجديدة التي جاءت عبر حدث أقامته الشركة في دمشق تحت عنوان (Amplify Syria).

الأهداف الإستراتيجية لعودة نوكيا إلى السوق السورية:

تأتي عودة نوكيا في إطار جهود الوزارة لإشراك الخبرات العالمية الرائدة في السوق السورية، وتهدف هذه الشراكة إلى تأمين خدمات اتصال وإنترنت عالية الجودة وموثوقة للمواطنين والمؤسسات، مما يساهم في دعم التنمية الرقمية في جميع أنحاء سورية. وتمثل هذه الخطوة محطة جديدة في مسار الانفتاح على الشراكات الدولية لتعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات.

وقد أكد معالي عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، أن الوزارة تعمل بنحو مكثف مع شركات التكنولوجيا العالمية لإعادة استثماراتها إلى سوريَة، موضحًا أن عودة نوكيا تُعدّ خطوة نوعية ضمن إستراتيجية الوزارة لجذب أفضل المزودين والخبرات الدولية لخدمة المواطن السوري.

عمل فريق وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات خلال الأشهر الماضية على عودة شركة نوكيا العالمية إلى سورية ويسعدنا اليوم افتتاح مكتبها في دمشق. نوكيا من أبرز مزودي تقنيات الشبكات عالمياً ونستقطب الشركات الرائدة مثلها لتكون شريكاً في تطوير قطاع الاتصالات وتنشىء فرص عمل نوعية لمهندسينا… pic.twitter.com/JLIVEoXzZJ — عبدالسلام هيكل Abdulsalam Haykal (@amhaykal) August 26, 2025

وأشار معاليه إلى أن عملية إعادة بناء البنية التحتية للاتصالات تتطلب وقتًا وجهدًا، كما توجه بالشكر إلى الشعب السوري على ثقته وصبره، وإلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تعاونهم في تسهيل عودة هذه الشركات المهمة.

وقال ميكو لافانتي، رئيس نوكيا في الشرق الأوسط وأفريقيا لقطاع الشبكات الخليوية: “إن الشركة فخورة بعودتها إلى سوريَة بعد تاريخ طويل من العمل فيها”. وأعرب عن إيمانه بقدرة نوكيا الفنية والتقنية على دعم المشاريع الملهمة التي أعلنتها الوزارة، مثل: سيلك لينك، وبرق نت، والتزام الشركة بأن تكون حلولها جزءًا من النهضة الرقمية المقبلة.

دور نوكيا في السوق السورية:

تُعدّ شركة نوكيا من الشركات الرائدة عالميًا في مجال الشبكات والاتصالات، وتمتد خبرتها لعقود طويلة في تطوير حلول تكنولوجية في أكثر من 100 دولة.

وقد أعادت الشركة افتتاح مكتبها في سوريَة تحضيرًا للمشاركة في خطة التحول في قطاع الاتصالات السوري، وتؤمن الشركة بأن السوق السورية تمتلك إمكانات واعدة، وأنها قادرة على المساهمة في تطوير قطاع الاتصالات بالتعاون مع الوزارة وشركائها.

وتُعدّ عودة نوكيا إلى السوق السورية مؤشرًا على جهود الوزارة في إعادة بناء قطاع الاتصالات، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي، الذي يهدف إلى توفير خدمات رقمية موثوقة وعالية الجودة للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة جوجل قد أعلنت خلال شهر أغسطس الجاري أيضًا عودة خدمات الإعلانات الرقمية (AdSense) إلى سوريَة وذلك بعد حظر استمر لمدة 14 عامًا، وقد فتح هذا التغيير الباب أمام عودة خدمات جوجل الإعلانية إلى سوريَة، التي تشمل منصات رئيسية مثل: Google Ads، و Ad Exchange، و Ad Manager.