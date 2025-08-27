خطوة أمنية صارمة.. جوجل تقيد تثبيت التطبيقات الخارجية في أندرويد

أعلنت شركة جوجل إضافة ميزة أمان جديدة إلى نظام أندرويد تقضي بضرورة توثيق هوية المطورين قبل السماح للمستخدمين بتحميل تطبيقاتهم عبر التثبيت الجانبي (Sideloading) من خارج متجر “جوجل بلاي”.

وأوضحت الشركة أن القرار جاء بعد أن أظهرت تحليلات حديثة أن التطبيقات المحمّلة من مصادر خارجية تحتوي على برمجيات خبيثة بمعدل يفوق بنحو 50 مرة تلك المتوفرة عبر متجرها الرسمي. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية المستخدمين من محاولات الاحتيال، والوقوع ضحايا للبرمجيات الضارة التي تنشرها جهات غير موثوقة.

ووفقًا لجوجل، فلن يُثبت أي تطبيق في الأجهزة العاملة بنسخ أندرويد المعتمدة إلا إذا سجله مطور تحققت جوجل من هويته. ولخدمة المطورين الذين ينشرون تطبيقاتهم خارج متجر “جوجل بلاي”، تعمل الشركة على تطوير منصة جديدة باسم Android Developer Console تتيح لهم إتمام عملية التحقق، وتسجيل أسماء الحزم الخاصة بتطبيقاتهم بسهولة.

وشبّهت الشركة عملية التحقق بـ”فحص الهوية في المطارات”، موضحةً أنها تقتصر على تأكيد هوية المطورين دون مراجعة محتوى التطبيقات نفسها، كما أكدت أن الإجراء الجديد لن يقيّد حرية المطورين في نشر تطبيقاتهم في متاجر أخرى بخلاف “جوجل بلاي”.

وسيبدأ تطبيق شرط التحقق من الهوية تدريجيًا في أواخر عام 2026 في كل من البرازيل وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند، على أن يتوسع الإطلاق عالميًا في وقت لاحق وفقًا لما ذكرته الشركة.