إطلاق “تحدي الابتكار 2025”.. السعودية تفتح الباب للمبدعين لتطوير خدمات حكومية أكثر ذكاءً

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية النسخة الجديدة من (تحدي الابتكار) GovJam 2025، بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ومركز ريادة الأعمال الرقمية. ويهدف هذا التحدي إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من تطوير خدمات رقمية مبتكرة ومستدامة.

ويأتي هذا التحدي في إطار جهود الهيئة لبناء القدرات الرقمية ونشر ثقافة الابتكار في المجتمع، إذ يساهم في توفير فرص استثنائية داعمة للابتكار الحكومي تساعد في إحداث تأثير مجتمعي إيجابي من خلال تنفيذ مشاريع مبتكرة ضمن مسرّعة أعمال حكومية متخصصة يقودها مركز الابتكار (Innovation Hub).

أهداف تحدي الابتكار والشرائح المستهدفة:

يهدف (تحدي الابتكار) إلى جذب المبتكرين والمبدعين، ومنحهم فرصة فريدة للتعاون مع الجهات الحكومية، ويرتكز هذا التعاون على إشراك المستخدمين بنحو فعال في تصميم الخدمات الرقمية الحكومية وتحسينها، مما يضمن أن تكون هذه الخدمات أكثر كفاءة وملاءمة لاحتياجاتهم.

ويعمل التحدي على تسريع تبني التقنيات الحديثة والناشئة في القطاع الحكومي، مما يساهم في تطوير خدمات مبتكرة. كما يسعى التحدي إلى تعزيز المهارات الرقمية للمشاركين من خلال ورش العمل والجلسات المتخصصة، وتمكينهم من تقديم حلول إبداعية تساهم في رفع جودة الخدمات الحكومية وتحقيق أعلى مستويات رضا المستفيدين.

الفرص المقدمة للمشاركين:

يشكل تحدي الابتكار فرصة فريدة للمشاركين للتعلم والتطوير على يد نخبة من المتخصصين في مجالات الابتكار، وتصميم الخدمات الرقمية الحكومية، والتقنيات الناشئة، مع إتاحة مساحة للتواصل وبناء العلاقات داخل مجتمع الابتكار الرقمي. وتشمل فعالياته مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية الثرية وورش العمل العملية.

كما يضمن مركز الابتكار التابع للهيئة تقديم دعم شامل للمشاركين، يشمل:

مسرّعة أعمال لتسريع نمو مشاريعهم.

خبرات فنية لتوجيههم في الجوانب التقنية.

ممكنات تقنية ومالية لتسهيل تطوير حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

مسارات التحديات:

يهدف تحدي الابتكار إلى معالجة أربعة مسارات رئيسية، مصممة لتحقيق نقلة شاملة في الخدمات الحكومية، وتشمل:

قنوات تقديم الخدمات الحكومية: يركز هذا المسار في تطوير قنوات رقمية مبتكرة تضمن وصول الخدمات للمستفيدين بسلاسة، في أي وقت ومن أي مكان، وذلك بهدف بناء منظومة متكاملة توفر تجربة موحدة ومتميزة عبر جميع منصات التواصل الحكومي.

الذكاء الاصطناعي: يستهدف هذا المسار توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء حكومة ذكية قادرة على التنبؤ باحتياجات المواطنين، وأتمتة العمليات المعقدة، واتخاذ قرارات مبنية على البيانات لتحويل البيانات الضخمة إلى رؤى قابلة للتنفيذ وتحسين جودة الحياة.

النماذج الرقمية القابلة للتبني: يركز هذا المسار في بناء مكتبة للحلول الرقمية عبر نماذج جاهزة وقابلة للتبني بهدف تمكّين الجهات الحكومية من تسريع تحولها الرقمي وتوفير حلول يمكن تخصيصها بسهولة لتلبية احتياجاتها المختلفة.

الشمولية الرقمية: يهدف هذا المسار إلى بناء جسور رقمية لضمان عدم تخلف أي فرد عن ركب التحول الرقمي، إذ يركز في تطوير حلول مبتكرة تتجاوز الحواجز التقنية، واللغوية، والعمرية، والصحية، مع إيلاء تمكين أكثر الفئات احتياجًا اهتمامًا خاصًا.

نجاح النسخة السابقة من التحدي:

شهدت النسخة السابقة من التحدي مشاركة واسعة، إذ شارك فيها 14 جهة حكومية وأكثر من 100 مشارك، مما يؤكد الدور الفعال للتحدي في تعزيز بيئة الابتكار الرقمي الحكومي.

ويُعدّ (تحدي الابتكار) منصة إستراتيجية لتوحيد الجهود الحكومية والخاصة لتمكين الابتكار، مما يعزز من جودة الخدمات الحكومية الرقمية ويساهم في بناء مجتمع رقمي مبتكر ومستدام.

وللاطلاع على التفاصيل والتسجيل في التحدي، يمكن زيارة هذا الرابط.