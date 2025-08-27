أنثروبيك تطلق وكيل ذكاء اصطناعي يعمل عبر متصفح كروم

أعلنت شركة أنثروبيك إطلاق نسخة تجريبية من وكيل ذكاء اصطناعي جديد تحت اسم Claude for Chrome، وهو مبني على نماذجها الشهيرة Claude. ويُطرح هذا الوكيل حاليًا لمجموعة محدودة تضم ألف مشترك في خطة Claude Max التي تتراوح كلفتها بين 100 و 200 دولار شهريًا، مع فتح باب التسجيل في قائمة انتظار للراغبين في تجربة الخدمة مستقبلًا.

ويعمل الامتداد الجديد لمتصفح كروم على تمكين المستخدمين من محادثة Claude في نافذة جانبية تحتفظ بسياق التصفح، كما يمكنهم منح الوكيل صلاحيات لتنفيذ بعض المهام داخل المتصفح بالنيابة عنهم. وتؤكد الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سباق متسارع بين شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير متصفحات أو تكاملات ذكية تقدم تجربة أكثر سلاسة.

وفي سياق متصل، فقد أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي Perplexity متصفحها الخاص حديثًا Comet المزوّد بوكيل يساعد في إنجاز المهام، في حين تستعد OpenAI لإطلاق متصفح مدعوم بالذكاء الاصطناعي بخصائص مشابهة، وأدمجت جوجل نماذج Gemini في متصفح كروم خلال الأشهر الماضية.

وتزداد أهمية هذا السباق في ظل قضية الاحتكار المرفوعة على جوجل، واحتمال إلزام الشركة ببيع متصفحها الواسع الانتشار كروم. وقد قدّمت Perplexity عرضًا بقيمة قدرها 34.5 مليار دولار لشرائه، في حين أبدى الرئيس التنفيذي لـ OpenAI سام ألتمان استعداد شركته للدخول في صفقة مماثلة.

وحذرت أنثروبيك من أن تصاعد دور الوكلاء الذكيين الذين يمتلكون صلاحيات في المتصفح يفرض مخاطر أمنية جديدة. وكانت شركة Brave قد أعلنت مؤخرًا ثغرة في متصفح Comet تجعل وكيله عرضة للهجمات السيبرانية، قبل أن تؤكد Perplexity أنها أصلحتها. وأوضحت أنثروبيك أنها طورت بالفعل أنظمة دفاعية خفّضت نجاح هذه الهجمات من 23.6% إلى 11.2%.

ولتقليل المخاطر، أشارت الشركة إلى أن المستخدمين يمكنهم تقييد وصول وكيل Claude إلى بعض المواقع من خلال الإعدادات، ويُفرض حظر الوصول افتراضيًا إلى مواقع الخدمات المالية على سبيل المثال. كما يطلب الوكيل إذنًا صريحًا من المستخدم قبل تنفيذ أي إجراءات عالية الخطورة مثل النشر أو الشراء أو مشاركة البيانات الشخصية.