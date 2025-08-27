تقرير.. آبل درست الاستحواذ على شركتي الذكاء الاصطناعي Mistral AI و Perplexity

أفاد تقرير نشره موقع “ذا إنفورميشن” التقني بأن كبار التنفيذيين في شركة آبل ناقشوا احتمال الاستحواذ على شركتَي الذكاء الاصطناعي Mistral AI الفرنسية و Perplexity الأمريكية، في خطوة قد تعزز حضور الشركة في سوق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التقرير، فإن إدي كيو، رئيس قطاع الخدمات في آبل، يُعد أبرز الداعمين لفكرة الاستحواذ، إذ سبق أن أيّد مقترحات لشراء شركات كبرى مثل نتفلكس وتسلا، لكن هذه المقترحات لم تلقَ موافقة الرئيس التنفيذي تيم كوك.

وفي المقابل، يُبدي بعض التنفيذيين الآخرين، مثل رئيس قطاع البرمجيات كريغ فيدريغي، تحفظًا تجاه هذه الصفقات، مفضلين أن تطور آبل تقنياتها الخاصة داخليًا.

وتأسست Mistral AI في باريس عام 2023، وتركز على تطوير نماذج لغوية ضخمة مفتوحة المصدر تتميز بصغر حجمها وسرعة أدائها وسهولة نشرها، مع قدرتها على إنجاز مهام التفكير والبرمجة بكفاءة عالية. وتطرح الشركة نفسها كخيار أوروبي منافس للشركات الأمريكية، مثل OpenAI وأنثروبيك.

وأما Perplexity، فهي شركة أمريكية ناشئة طوّرت محرك بحث مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يجمع بين النماذج اللغوية الضخمة والفهرسة الفورية للويب، لتقديم إجابات مدعومة بالمصادر في صيغة محادثة تفاعلية.

وتسعى الشركة إلى أن تكون بديلًا شفافًا لمحركات البحث التقليدية، مقدمةً نفسها كمنافس محتمل لجوجل في مجال البحث عن المعلومات.

وأشار التقرير إلى أن إتمام مثل هذه الصفقات سيكلّف آبل مليارات الدولارات، في حين أن الشركة اعتادت على إنفاق مبالغ أقل بكثير في استحواذاتها، باستثناء صفقاتها الكبرى مثل شراء Beats مقابل 3 مليارات دولار، ووحدة المودم اللاسلكي من إنتل مقابل مليار دولار.

ويرى محللون أن إلغاء الصفقة البالغة 20 مليار دولار بين آبل وألفابت، التي تجعل جوجل محرك البحث الافتراضي في أجهزة آبل، قد يدفع الشركة إلى تسريع توجهها نحو الاستحواذ على شركات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعويض هذا الفراغ المحتمل.

ووفقًا للمصادر، فإن آبل أكدت أنها ما زالت متمسكة بإستراتيجيتها القائمة على الصفقات الصغيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي.