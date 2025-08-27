آبل تعلن رسميًا هواتف آيفون 17 يوم 9 سبتمبر المقبل

أعلنت شركة آبل موعد حدثها السنوي للكشف عن هواتف آيفون الجديدة، والمقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر المقبل داخل مقرها الرئيسي “آبل بارك” في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

وسيبدأ الحدث عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المدعوين.

وخلال هذا الحدث، ستكشف آبل عن سلسلة هواتف آيفون 17، التي تضم إصدارًا جديدًا كليًا يحمل اسم آيفون 17 آير الفائق النحافة، إلى جانب الإصدارات المعتادة: آيفون 17، وآيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس.

وتشير التوقعات إلى أن هواتف آيفون 17 برو سوف تأتي بتصميم أكثر متانة مع إطار مصنوع من الألمنيوم، ومنظومة كاميرات خلفية معاد تصميمها على هيئة شريط، في حين ستعمل كافة الإصدارات الجديدة بمعالجات A19 أو A19 Pro، مع اعتماد تقنية ProMotion في السلسلة كلها، دون أن تقتصر على إصدارات برو، وهي تقنية توفر معدل تحديث عاليًا في الشاشة.

وأما هاتف آيفون 17 آير، فسوف يكون أنحف آيفون تطرحه الشركة حتى الآن، ليحل محل إصدار “بلس”، ومن المتوقع أن يأتي بشاشة قياسها 6.6 إنشات، مع اعتماد مودم آبل الجديد C1، وكاميرا خلفية أحادية.

ولن يقتصر الحدث على الهواتف، إذ ستزيح آبل الستار عن الجيل الحادي عشر من ساعتها الذكية Apple Watch Series 11، والإصدار الثالث من ساعة ألترا Apple Watch Ultra 3، والإصدار الجديد الرخيص الثمن Apple Watch SE 3، وهي أول مرة منذ ثلاث سنوات قد تُحدّث الشركة فيها إصدارات الساعة الذكية دفعة واحدة، كما يُحتمل الكشف عن AirPods Pro 3 بتصميم مُحسن، وجهاز HomePod mini جديد، إضافةً إلى نسخة مُحدثة من جهاز Apple TV 4K.

وعلى صعيد البرمجيات، سوف تكشف الشركة عن مواعيد الإطلاق الرسمية لأنظمة التشغيل القادمة، مثل iOS 26، و iPadOS 26، و macOS Tahoe، إلى جانب بقية أنظمتها.

ومن المقرر بث الحدث مباشرةً عبر موقع آبل الرسمي، وقناة الشركة عبر يوتيوب، وتطبيق Apple TV في الموعد المحدد.