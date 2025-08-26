مقارنة بين هاتفي Pixel 10 Pro و iPhone 16 Pro

بعد النجاح الذي حققته جوجل العام الماضي بإطلاق أربعة هواتف رائدة، تواصل الشركة هذا التوجه مع سلسلة Pixel 10 الجديدة. ويُعد هاتف Pixel 10 Pro خيارًا بارزًا للكثير من المستخدمين، فهو يدعم جميع المزايا المتقدمة المتوفرة في طراز Pixel 10 Pro XL، لكن حجمه أصغر قليلًا ويُباع بسعر أقل. كما يُعد Pixel 10 Pro من أبرز المنافسين لهاتفي iPhone 16 Pro من آبل و Galaxy S25 Plus من سامسونج.

وفي هذا المقال، سنقارن بين هاتفي Pixel 10 Pro و iPhone 16 Pro لمساعدتك في اختيار الطراز المناسب لك.

أولًا: المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 16 Pro و Pixel 10 Pro

iPhone 16 Pro Pixel 10 Pro المعالج معالج (Apple A18 Pro) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج (Google Tensor G5) الثماني النوى والمصنّع بتقنية قدرها 3 نانومتر. الشاشة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.3 بوصات. من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.3 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. 128، أو 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 42 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 6.0. الألوان الأبيض، والأسود والتيتانيوم الطبيعي، والذهبي. الأبيض والرمادي والأسود، والأخضر. نظام التشغيل iOS 18. أندرويد 16. الوزن 199 جرامًا. 207 جرامات. السعر يبدأ من 999 دولارًا. يبدأ من 999 دولارًا.

ثانيًا: متى تختار Google Pixel 10 Pro؟

اختر هاتف جوجل Pixel 10 Pro في الحالات التالية:

1- إذا كنت تريد الاستفادة من أفضل مزايا الذكاء الاصطناعي من جوجل

تقدّم سلسلة هواتف Pixel تجربة استخدام متقدمة بفضل مزايا الذكاء الاصطناعي من جوجل، ومع Pixel 10 Pro أصبحت التجربة أكثر تطورًا. إذ تمنحك جوجل اشتراكًا مجانيًا لمدة عام في خدمة Google AI Pro عند شراء Pixel 10 Pro أو Pixel 10 Pro XL.

ويتضمن ذلك الوصول إلى Gemini Pro، وأداة NotebookLM لتعزيز الإنتاجية، ونموذج Veo 3 لتوليد الفيديو من النصوص. كما يدعم الهاتف مزية Magic Cue الجديدة، وهي مزية ذكاء اصطناعي يمكنها تحليل أنشطتك على الهاتف والتنبؤ باحتياجاتك واقتراح معلومات وإجراءات مفيدة بناءً على سياق الاستخدام.

2- إذا كنت تريد كاميرا مقربة متقدمة

يأتي Pixel 10 Pro مزودًا بعدسة مقربة بدقة قدرها 48 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 5x، مقارنةً بعدسة مقربة بدقة قدرها 12 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 5x في iPhone 16 Pro.

لكن الدقة وحدها لا تعكس جودة الكاميرا، إذ يحتوي Pixel 10 Pro على مستشعر أكبر يسمح بمرور ضوء أكثر، مما يتيح التقاط صور أوضح وأجمل. وأما عدسة هاتف آيفون المقربة، فلا تقدم صورًا واضحة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

3- إذا كنت تبحث عن هاتف متطور يتمتع بمظهر أنيق وألوان مميزة

يفتقر iPhone 16 Pro إلى الألوان المبهجة، فهو متاح فقط بألوان أساسية هي: التيتانيوم الأسود، والأبيض، والتيتانيوم الطبيعي، والصحراوي، والتي تبدو جميعها باهتة إلى حد ما، خاصة لمحبي الألوان الحيوية كالأخضر والأزرق والوردي. وأما Pixel 10 Pro فيتوفر باللون الأسود والأبيض والرمادي بالإضافة إلى اللون الأخضر (Jade) المميز.

4- إذا كنت من محبي مزية MagSafe وتفكر في استخدام هاتف أندرويد

يدعم Pixel 10 Pro مزية شبيهة بـ MagSafe تُسمى PixelSnap، وتعتمد على معيار Qi2 للشحن، مما يتيح دعم إكسسوارات الشحن المغناطيسية. فإذا كنت من مستخدمي آيفون وتفكر بالانتقال إلى أندرويد، فإن جميع إكسسوارات MagSafe الخاصة بهاتفك ستعمل مع Pixel 10 Pro، ولن تحتاج إلى شراء ملحقات جديدة.

ثالثًا: متى تختار هاتف iPhone 16 Pro؟

اختر هاتف iPhone 16 Pro في الحالات التالية:

1- إذا كنت تريد هاتفًا من فئة “Pro” يتمتع بالوزن الخفيف

يأتي Pixel 10 Pro في هيكل أثقل بقرابة 10 جرامات من iPhone 16 Pro. إذ يزن هاتف جوجل 207 جرامات مقابل 199 جرامًا لآيفون.

قد لا يبدو الفرق البالغ 8 جرامات كبيرًا، لكن مع تصميم الهاتفين الذي يتضمن حافات مسطحة فإن كل جرام يحدث فرقًا، خصوصًا مع الاستخدام الطويل. فإذا كان متوسط استخدامك للشاشة يتجاوز 6 ساعات يوميًا، فإن iPhone 16 Pro قد يكون الخيار الأكثر راحة.

2- إذا كنت تريد أفضل تجربة مع تطبيقات التواصل الاجتماعي

حتى مع التقدم الكبير الذي حققته هواتف أندرويد، ما زالت هواتف آيفون تتفوق في تقديم تجربة استخدام يومية أكثر استقرارًا. ويظهر ذلك بوضوح عند استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي؛ إذ تكون التجربة أكثر سلاسة.

كما أن تحرير الصور ومقاطع الفيديو ونشرها مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي أسهل وأكثر سلاسة عند استخدام هاتف آيفون، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمنشئي المحتوى.