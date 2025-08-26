مقارنة بين ساعتي Google Pixel Watch 4 و Apple Watch Series 10

كشفت جوجل خلال حدثها السنوي Made By Google الذي أقيم قبل أسبوع عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية Pixel Watch 4 التي تأتي مع عدة ترقيات بارزة مقارنة بالإصدار السابق، وهي متاحة الآن للطلب الأولي، وستصل إلى الأسواق في أكتوبر.

وبعد إعلان هذه الساعة، قد يتساءل الكثير من الأشخاص عن الفرق بينها وبين ساعة آبل Watch Series 10، وأيهما الأفضل؟ وما الساعة المناسبة لشخص يفكر في شراء ساعة ذكية جديدة؟

في هذا المقال، سنوضح أبرز الفروق بين الساعتين لمساعدتك في اختيار الطراز المناسب لك:

أولًا: المواصفات الأساسية لساعتي Pixel Watch 4 و Apple Watch Series 10

المواصفات Pixel Watch 4 Apple Watch Series 10 الشاشة شاشة Actua 360. شاشة OLED LTPO3. الوزن 41 ملم: 31 جرامًا. 45 ملم: 36.7 جرامًا. 42 ملم: 30 جرامًا. 46 ملم: 36.4 جرامًا. المعالج معالج Snapdragon W5 Gen 2 ومعالج Cortex M55. معالج S10 SiP. سعة التخزين 32 جيجابايت. 64 جيجابايت. عمر البطارية يصل إلى 30 ساعة في الطراز الصغير مع تشغيل خاصية التشغيل الدائم للشاشة (Always On)، ويصل إلى 40 ساعة في الطراز الكبير. يصل إلى 18 ساعة. السطوع 3000 شمعة في المتر المربع. 2000 شمعة في المتر المربع. الأحجام 41 ملم و 45 ملم. 42 ملم و 46 ملم. السعر يبدأ من 350 دولارًا. يبدأ من 400 دولار.

متى يجب أن تشتري ساعة Pixel Watch 4؟

اختر ساعة جوجل الذكية الجديدة Pixel Watch 4 في الحالات التالية:

1- إذا كنت تريد تجربة استخدام تفاعلية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي

تحصل الساعة الجديدة على ترقية كبيرة بفضل دمج Gemini فيها، ومع أن Gemini سيصل إلى إصدارات Pixel Watch السابقة في يوليو، فإن Pixel Watch 4 مزودة بشريحة مخصصة للتعامل مع مزايا الذكاء الاصطناعي تمنحها قدرات أكثر تطورًا من الإصدارات السابقة.

وبفضل هذه المزايا يحصل المستخدم على تجربة استخدام تفاعلية ومتطورة؛ إذ يمكن الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي في ساعة جوجل في معظم المهام اليومية، على سبيل المثال: يمكن الرد بسرعة على الرسائل الواردة عبر اقتراحات ذكية مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق الرسائل، ولم يعد هناك حاجة إلى قول “Hey Google” لتفعيل Gemini، إذ يكفي رفع الساعة إلى الفم والتحدث مباشرة وطلب القيام بأي مهمة يريدها المستخدم.

2- إذا كنت تبحث عن تتبع صحي ورياضي أكثر تقدمًا

مع تحديث Fitbit Premium القادم في أكتوبر، ستقدم جوجل تجربة صحية أكثر شمولية. فبالإضافة إلى تتبع التمارين والنوم، أصبح بإمكان الساعة تأدية دور مدرب صحي شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يضع خطة مخصصة للمستخدم بناءً على أهدافه الرياضية وأنماط نومه ونشاطه اليومي. ويمكن أيضًا التواصل مع المدرب لتعديل الخطة، مثل طلب بدائل منخفضة الشدة من التمارين الرياضية إذا تعرضت لإصابة عضلية.

كما حصلت خوارزمية تتبع النوم على تحديث جديد لزيادة دقة قياس مراحل النوم ومدته، وأصبحت مدعومة بمستشعرات أكثر تطورًا لقياس درجة حرارة الجلد. بالإضافة إلى ذلك، تقترح الساعة مواعيد نوم مثالية بناءً على سجل النوم ومستوى النشاط، على سبيل المثال: إذا مارست تمرينًا عالي الشدة بعد الظهر، قد تقترح الساعة النوم مبكرًا لتعزيز الاستشفاء.

3- إذا كنت تريد ساعة تحتوي على بطارية قابلة للاستبدال

للمرة الأولى في ساعات جوجل الذكية، أصبح بإمكان المستخدمين استبدال بطارية Pixel Watch 4 في حال تلفها. وهذا يعني أنك لن تضطر إلى شراء ساعة جديدة في حال تعطّل البطارية.

4- إذا كنت من محبي ممارسة الأنشطة الخارجية

لعشاق الأنشطة الخارجية، تأتي Pixel Watch 4 مزودة بمزية الاتصال المستقل بالأقمار الصناعية دون الحاجة إلى هاتف، وهي الأولى من نوعها في عالم الساعات الذكية. وهذه المزية متوفرة في الإصدار المدعوم بتقنية LTE، وتعتمد على معالج Snapdragon W5 Gen 2 للتواصل مباشرة مع الأقمار الصناعية.

وفي الوقت الحالي، تفتقر جميع طرز ساعة آبل الذكية إلى هذه المزية، لكن هناك بعض الشائعات التي تشير إلى أنها قد تصل إلى الإصدارات القادمة.

متى يجب أن تشتري ساعة Apple Watch Series 10؟

اختر ساعة آبل الذكية Watch Series 10 في الحالات التالية:

1- إذا كنت تريد ساعة أكثر راحة

تركّز آبل في جعل ساعاتها أنحف وأخف وأكثر راحة للارتداء. وتُعدّ Series 10 أنحف ساعة ذكية من آبل حتى الآن؛ مما يجعل ارتداءها في أثناء النوم أو أداء التمارين أو ممارسة الأنشطة اليومية أكثر سهولة وراحة مقارنة بساعة جوجل التي تُعدّ سميكة نسبيًا.

2- إذا كنت تريد مزايا ذكاء اصطناعي أقل

تضيف آبل مزايا الذكاء الاصطناعي ببطء، وتركز في تطويرها بنحو تدريجي. على سبيل المثال: أصبحت Smart Stack أكثر ذكاءً في تقديم اقتراحات مبنية على الموقع والروتين. فعند وجودك في النادي، قد تقترح بدء جلسة تدريب عبر تطبيق Fitness تلقائيًا.

وأضافت آبل آخرًا مزية Workout Buddy التي تقدم تشجيعًا وتنبيهات وإحصاءات بسيطة في أثناء التمرين وبعده، دون أن تتحول إلى مدرب افتراضي بالكامل على عكس ما توفره ساعة جوجل. فإذا لم تكن مهتمًا بالحصول على تجربة استخدام غنية بمزايا الذكاء الاصطناعي، اختر ساعة آبل.