رئيس سدايا: إطلاق “هيوماين تشات” قفزة نوعية نحو إثراء المحتوى العربي بالذكاء الاصطناعي

أشاد معالي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بإطلاق شركة (هيوماين)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لتطبيق (هيوماين تشات) Humain Chat، المدعوم بنموذج (علّام B34)، ووصف الدكتور الغامدي هذا المشروع بأنه إنجاز سعودي واعد يهدف إلى تعزيز المحتوى الرقمي العربي الموثوق.

ويُعدّ نموذج (علّام 34B) من أقوى النماذج اللغوية الكبيرة باللغة العربية، التي طُورت محليًا في العالم العربي، وقد طورته شركة (هيوماين) بالتعاون مع المركز الوطني للذكاء الاصطناعي التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

أهمية (هيوماين تشات) ودوره في خدمة اللغة العربية:

أوضح الدكتور الغامدي أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لما يوليه صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة شركة هيوماين، من اهتمام كبير باللغة العربية وحرصه على إثراء الإنترنت بمحتوى عربي موثوق وذي جودة عالية.

وأكد أن إطلاق التطبيق يعكس جهود المملكة المستمرة لترسيخ ريادتها الإقليمية والدولية في مجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع رؤية ولي العهد الطموحة للارتقاء بالمملكة إلى مصاف أفضل الاقتصادات العالمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأشار الدكتور الغامدي إلى أن التطبيق يسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنيات لخدمة اللغة العربية، التي تواجه ندرة في المحتوى الموثوق مقارنة باللغات الأخرى.

الأهداف الرئيسية لـ (هيوماين تشات):

أكد الدكتور الغامدي أن تطبيق (هيوماين تشات) يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، تشمل:

إثراء المحتوى العربي:

تعزيز جودة المحتوى:

تعلم اللغة العربية:

إبراز العمق الثقافي والديني: يعمق التطبيق فهم المستخدمين للأبعاد الدينية والثقافية للغة العربية، لكونها لغة القرآن الكريم.

الجهود الوطنية والكفاءات السعودية:

أكد الدكتور الغامدي أن تطبيق (هيوماين تشات) هو نتاج جهود كفاءات سعودية من الشباب والشابات المؤهلين على أعلى مستوى في علوم الحاسب، ويُعدّ هذا الإنجاز دعوة مفتوحة للمساهمة في تطويره، ليصبح الذكاء الاصطناعي العربي الرائد على مستوى العالم، ويعكس العمل الجماعي لخدمة المنطقة بأكملها وقريبًا العالم أجمع.