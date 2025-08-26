جوجل تتيح إنشاء الملخصات المرئية في NotebookLM باللغة العربية

أعلنت جوجل رسميًا عبر بيانٍ رسمي تحديثين رئيسيين لمنصة إنشاء الدفاتر والمذكرات NotebookLM، وهما إتاحة ميزة الملخصات المرئية (Video Overviews) بنحو 80 لغة جديدة، منها اللغة العربية، وترقية شاملة للملخصات الصوتية (Audio Overviews) لتصبح أكثر عمقًا وتفصيلًا.

وتتيح الملخصات في NotebookLM للمستخدمين فهم محتويات الملفات والمصادر بنحو أسرع من خلال تقديم عرض موجز ومترابط لأهم الأفكار، مما يختصر الوقت اللازم لفرز المعلومات، ويمنح فرصة أكبر للتعلم والإبداع.

وكانت جوجل قد أطلقت الشهر الماضي ميزة الملخصات المرئية، التي تحول محتوى الدفاتر والمذكرات إلى مقطع فيديو مبسط.

ومع التحديث الجديد، أصبحت هذه الميزة متاحة لمستخدمي المنصة بأكثر من 80 لغة، مما يتيح للطلاب والباحثين والمستخدمين عمومًا تلخيص المحاضرات أو العروض الأكاديمية أو حتى الشروحات التقنية بطريقة سهلة ومباشرة.

وأما على صعيد الملخصات الصوتية، فقد أعلنت جوجل نقلة نوعية في أدائها، إذ باتت تدعم أكثر من 80 لغة بمستوى متطابق مع النسخة الإنجليزية، لتقدم مناقشات معمّقة ومتصلة تغطي الأفكار والمصادر بنحو شامل بدلًا من مجرد سرد النقاط السريعة.

ويمكن للمستخدمين توليد نسخة أقصر عند الحاجة إلى الحصول على أبرز الأفكار في وقت أسرع.

وأوضحت الشركة أن التحديثات الجديدة أصبحت متاحة بدايةً من اليوم، على أن تُطرح عالميًا خلال الأسبوع الجاري.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تضع NotebookLM في موقع أقوى لمنافسة أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تقدم تلخيصًا للنصوص، مع فارق رئيسي وهو إدماج الفيديو والصوت بنحو مترابط داخل المنصة نفسها.