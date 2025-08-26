السعودية تطلق “هيوماين تشات”.. أول روبوت دردشة تفاعلي باللغة العربية

أعلنت شركة (هيوماين) Humain، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إطلاق (هيوماين تشات) Humain Chat، الذي يُعدّ أول منصة دردشة تفاعلية باللغة العربية من الجيل التالي، ويأتي هذا التطبيق مدعومًا بنموذج (علّام 34B)، وهو النموذج اللغوي العربي المتقدم الذي طورته الشركة.

وقد صُمم (هيوماين تشات) خصوصًا للمتحدثين باللغة العربية، ويمثل خطوة مهمة نحو بناء تقنية ذكاء اصطناعي محلية تراعي العمق الثقافي، وتضمن التكافؤ اللغوي، وتعزز التنافسية عالميًا.

وأوضحت الشركة، في بيان الإطلاق الرسمي، إن التطبيق متوفر حاليًا عبر الموقع الإلكتروني، وعبر وأنظمة التشغيل أندرويد، و iOS. ويأتي هذا الإطلاق كخطوة وطنية مهمة، إذ يتاح التطبيق أولًا في المملكة العربية السعودية قبل التوسع في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

استهداف العالم العربي والإسلامي:

يستهدف (هيوماين تشات) خدمة أكثر من 400 مليون متحدث بالعربية وملياري مسلم حول العالم، عبر تجربة دردشة تتماشى مع اللغة والثقافة المحلية، وهو ما لم توفره تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي السابقة بنحو كافٍ، ويهدف (هيوماين تشات) إلى سد فجوة الشمول الرقمي وتعزيز التكافؤ اللغوي عالميًا.

ذكاء اصطناعي بآفاق لا حدود لها… هيوماين تشات صُنع بفخر في السعودية، يفهم كلماتك، ويستوعب عالمك، ويحاكي تفكيرك، ويتحدّث لهجتك! مستوحى من ثقافتنا العربية ومبني على نموذج علّام 34B. حمّل التطبيق الآن واكتشف الذكاء الاصطناعي الذي يعكس هويتنا وينطق لغتنا: https://t.co/i0QTZHssZB… pic.twitter.com/vdVtWFhJFC — HUMAIN (@HUMAINAI) August 25, 2025

المزايا الرئيسية لروبوت (هيوماين تشات):

يُقدم تطبيق (هيوماين تشات) مجموعة من المزايا المصممة لتوفير تجربة سلسة ومتكاملة للمستخدمين العرب، وتشمل هذه المزايا:

البحث الفوري عبر الإنترنت: يتيح للمستخدمين الوصول إلى أحدث المعلومات عبر الإنترنت وأكثرها دقة.

يتيح للمستخدمين الوصول إلى أحدث المعلومات عبر الإنترنت وأكثرها دقة. دعم اللهجات العربية: يمكّن المستخدمين من التواصل صوتيًا بلغاتهم المحكية.

يمكّن المستخدمين من التواصل صوتيًا بلغاتهم المحكية. التحويل اللغوي السلس: يسمح بالتبديل بين اللغتين العربية والإنجليزية في المحادثة الواحدة.

يسمح بالتبديل بين اللغتين العربية والإنجليزية في المحادثة الواحدة. مشاركة المحادثات: يمكن للمستخدمين مشاركة المحادثات بسهولة.

كما يلتزم التطبيق بنحو صارم بنظام حماية البيانات الشخصية السعودي، إذ تُسضاف جميع بياناته عبر البنية التحتية لشركة هيوماين داخل المملكة العربية السعودية، مما يوفر أمانًا وخصوصية تامة للمستخدم.

رؤية وطنية بمنافسة عالمية:

صرح طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين، بأن إطلاق هذا التطبيق هو إنجاز تاريخي يمثل فخرًا للمملكة العربية السعودية، وأكد أن (هيوماين تشات) هو مجرد البداية في مسيرة الشركة لتقديم جيل جديد من منتجات الذكاء الاصطناعي، التي تجمع بين الدقة العلمية والمسؤولية الاجتماعية.

وأضاف: “يثبت هذا الإنجاز أن الابتكارات القادرة على المنافسة عالميًا يمكن أن تنبع من لغتنا وبنيتنا التحتية وقيمنا، وأنها تُطور بأيدي وكفاءات سعودية”. وشدد على أن الإمكانيات غير محدودة، وأن هذه التقنية ستقود عجلة التقدم في جميع جوانب الحياة التجارية والاجتماعية في المنطقة والعالم.

(علّام 34B).. نموذج لغوي عربي بمواصفات عالمية:

يُعد نموذج (علّام 34B) من أقوى النماذج اللغوية الكبيرة باللغة العربية التي طُورت محليًا في العالم العربي، ويعتمد عليه روبوت الدردشة (هيوماين تشات)، وقد وقد طورته الشركة بالتعاون مع المركز الوطني للذكاء الاصطناعي التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

وأكدت شركة (Cohere) تفوق النموذج من خلال اختبار الفهم اللغوي المتعدد المهام (MMLU)، مما يجعله الأفضل عالميًا بين النماذج اللغوية العربية المطورة في العالم العربي.

ودُرل النموذج باستخدام إحدى أكبر مجموعات البيانات العربية في التاريخ، وشارك في تطويره أكثر من 600 خبير و250 مقيّمًا، ويتميز بإتقان غير مسبوق للغة العربية ووعي عميق بالثقافة الإسلامية والشرق أوسطية.

وقد شارك في بناء النموذج أكثر من 120 متخصصًا في الذكاء الاصطناعي، من بينهم 35 شخصًا يحملون شهادة الدكتوراه، بنسبة متساوية بين الجنسين، وجمع الفريق بين الكفاءات السعودية والخبرات العالمية، ليجسد بذلك جيلًا جديدًا من قادة الذكاء الاصطناعي في المملكة.

دعوة للتجربة والمساهمة في التطوير:

يُعدّ إطلاق (هيوماين تشات) دعوة للجميع في المملكة لتجربة الروبوت والمساهمة في تطويره، فكلما زاد عدد المستخدمين، تحسنت قدرات النموذج وأصبح أكثر قوة.

وتعكس هذه الخطوة رؤية المملكة في بناء كفاءات وطنية وملكية فكرية وبنية تحتية محلية لتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، لخدمة المنطقة والعالم أجمع.