الرياض تستضيف الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات “GSR25”.. نموذج جديد للتنظيم الرقمي

في ظل التحولات الرقمية المتسارعة وتزايد الحاجة إلى أطر تنظيمية حديثة، تستضيف المملكة العربية السعودية الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25)، التي تنظمها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال المدة الممتدة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2025.

ويجمع هذا الحدث أكثر من 190 دولة تحت شعار (التنظيم من أجل التنمية الرقمية المستدامة)، بهدف تقديم نموذج جديد للتنظيمات الرقمية، يوازن بين التقدم التكنولوجي والمسؤولية المجتمعية، إذ يصف خبراء الاتصالات هذا الحدث بأنه محطة تاريخية لصياغة عقد عالمي جديد للتنظيم الرقمي، خصوصًا مع النقاشات المتصاعدة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتطوير معايير الجيل السادس للاتصالات (6G).

محاور الندوة وأهدافها:

تُعدّ الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) منصة محورية عالمية لتعزيز الثقة الرقمية والشمولية، وستُركز النقاشات في قضايا حيوية مثل:

مستقبل الذكاء الاصطناعي: بحث السياسات والأطر التنظيمية اللازمة لتطوير هذه التقنية بنحو مسؤول.

تكامل الشبكات: دراسة دمج الشبكات الأرضية وغير الأرضية لضمان اتصال شامل.

تطوير معايير الجيل السادس (6G): وضع الأسس التقنية والتنظيمية للجيل القادم من الاتصالات.

تحقيق التنمية المستدامة: تأكيد دور الجهات التنظيمية في تمكين الابتكار وتقليص الفجوة الرقمية.

حماية المستهلك: مناقشة قضايا الحوكمة والشفافية لضمان حقوق المستخدمين، وذلك في إطار رؤية تضع الإنسان في قلب الأولويات التقنية.

فعاليات مصاحبة ومعرض الابتكار:

سيُقام على هامش الندوة، معرض مصاحب يضم مبادرات وطنية ودولية في مجالات التنظيم الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، كما ستشهد الندوة إقامة مجموعة من الفعاليات المصاحبة الثرية، وأبرزها:

واحة الإعلام: وهي منصة لعرض الابتكارات التقنية وتسليط الضوء على قصص التحول التنظيمي وأثره في الأفراد.

قمة سينك للاتزان الرقمي: تهدف إلى تقديم رؤى عن الأبعاد النفسية والاجتماعية والعلمية للتنظيمات الرقمية، من خلال عرض تجارب وقصص ملهمة.

فعالية (TEDxRiyadh): سيُعقد على هامش الندوة أيضًا فعالية (TEDxRiyadh)، التي تُعدّ منصة دولية لعرض رؤى ملهمة وتجارب استثنائية في عدة مجالات منها الذكاء الاصطناعي، وستبرز دور الإنسان المحوري من خلال تجارب شخصية ملهمة تعرض الأثر الإنساني في إطار التقدم التقني.

كما سيشهد المعرض المصاحب عقد جلسات حوارية متخصصة تتناول سياسات الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية، والبنية التحتية للاقتصاد الرقمي.

الدور الريادي للسعودية:

يأتي انعقاد الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) في الرياض هذا العام، ليعكس الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في المشهد الرقمي العالمي، إذ اُختيرت المملكة لعضوية مجلس شبكة التنظيم الرقمي العالمية، مدعومةً باستثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية رفعت نسبة انتشار الإنترنت إلى 99% في عام 2024، مما يعزز قدرتها على قيادة التحول نحو الجيل الأحدث من التقنيات.

ومن المتوقع أن تُتوّج الندوة ببيان ختامي يضع أسسًا لمبادئ تنظيمية لعصر ما بعد الرقمنة، مما يجعل من (GSR25) محطة تاريخية في مسار التنظيم الرقمي العالمي، نحو تنمية أكثر شمولية وعدالة واستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) تعمل منذ إطلاقها قبل 25 عامًا على تعزيز الحوار في قطاع الاتصالات والتقنية بين المنظمين المحليين والدوليين ومطوري السياسات والمسؤولين وأصحاب المصلحة، من خلال الحوارات الرفيعة المستوى واللجان المتخصصة والبرامج التدريبية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، سعيًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.