آبل تستعد لإطلاق خدمة صحية رقمية بالذكاء الاصطناعي العام المقبل

تستعد شركة آبل لتعزيز حضورها في قطاع الصحة الرقمية عبر خدمة جديدة تحمل اسم +Apple Health، وهي خدمة سوف تتيح مدربًا صحيًا شخصيًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم خطط غذائية مخصصة واقتراحات طبية فردية، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ.

ومن المتوقع أن تنطلق الخدمة خلال العام المقبل كجزء من إعادة تصميم شاملة لتطبيق الصحة الخاص بالشركة (Health).

ومن الجدير بالذكر أن آبل قد استثمرت على مدى سنوات في مجال الصحة الرقمية من خلال منتجات مثل ساعتها الذكية، التي تتيح مراقبة اللياقة البدنية وضربات القلب وجودة النوم.

ويأتي إطلاق خدمة +Health ليضيف طبقة جديدة من الإرشاد اليومي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، بخلاف خدمة +Apple Fitness التي تركز على التدريبات المُسجلة بإشراف مدربين بشريين.

ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه آبل إلى إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، إذ يواجه قطاع الخدمات، وهو المصدر الثاني لتحقيق الأرباح بعد هواتف آيفون، تحديات كبيرة.

وتشمل هذه التحديات قرارات قضائية في الولايات المتحدة تهدد نموذج المشتريات داخل التطبيقات، إضافة إلى احتمالية إلغاء صفقة البحث مع جوجل، التي تدر نحو 20 مليار دولار سنويًا. وتشير التقديرات إلى أن هذه التطورات قد تعرض ما يقارب 40% من إيرادات خدمات آبل للخطر.

وفي محاولة للتوسع، أطلقت الشركة الشهر الماضي خطة ضمان جديدة باسم AppleCare One تغطي ثلاثة أجهزة مقابل 20 دولارًا شهريًا، كما رفعت سعر خدمة +Apple TV حديثًا من 10 دولارات إلى 13 دولارًا.

ويُنظر إلى خدمة +Health على أنها خطوة إستراتيجية لدخول سوق الصحة الرقمية الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات. ومع ذلك، فإن نجاح الخدمة سيظل مرهونًا بقدرة آبل على تطوير تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصةً بعد تأجيل مزايا سيري المتقدمة حتى عام 2026، وهو ما وضع الشركة في مرمى الانتقادات، وجعل جهودها في هذا المجال موضع شك.