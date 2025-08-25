أعلنت جوجل آخرًا سلسلة هواتفها الرائدة لعام 2025 التي تتضمن أربعة طرز، هي: Pixel 10، و Pixel 10 Pro، و Pixel 10 Pro XL، و Pixel 10 Pro Fold. وهذه السلسلة من أبرز المنافسين لسلسلة الهواتف الرائدة الأحدث من سامسونج، التي تتضمن: Galaxy S25 و S25 Plus و S25 Ultra.

ويُعدّ هاتفا Pixel 10 Pro XL و Galaxy S25 Ultra الأكبر حجمًا في السلسلتين، ويشتركان في العديد من المواصفات. ولتوضيح أوجه التشابه وأبرز الفروق بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Pixel 10 Pro XL و Galaxy S25 Ultra:

التصميم والشاشة

يأتي Pixel 10 Pro XL في هيكل أسمك وأثقل قليلًا من Galaxy S25 Ultra، إذ يبلغ سُمكه 8.5 ملم، ويبلغ وزنه 232 جرامًا. وأما هاتف سامسونج فيبلغ سُمكه 8.2 ملم، ويزن 218 جرامًا.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم هاتف جوجل شاشة يبلغ مقاسها 6.8 بوصات مقابل 6.9 بوصات في هاتف سامسونج. وتدعم الشاشتان معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا.

المعالج

يعمل هاتف سامسونج بإصدار خاص من معالج كوالكوم الرائد يسمى Snapdragon 8 Elite for Galaxy، وأما هاتف Pixel 10 Pro XL فيعمل بأحدث معالج من جوجل وهو Tensor G5 المُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر.

يتمتع كلا المعالجين بالقوة العالية والسرعة، لكن معالج جوجل Tensor G5 يركز في تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي أكثر من الأداء العام. ومع أن المعالج الجديد لم يُختبر بَعد، فإن التجارب السابقة مع Tensor G4 توحي بأنه سيقدم أداءً سلسًا في الاستخدام اليومي، حتى إن لم يحقق الدرجات العالية نفسها التي حققها معالج كوالكوم الذي يعمل به هاتف سامسونج في اختبارات الأداء.

لكن ما يميز Tensor G5 أنه يضمن تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي من جوجل بكفاءة عالية، مثل: أدوات تحرير الصور ومقاطع الفيديو، والمساعد الذكي Gemini المدمج، ومزية تصنيف المكالمات، بالإضافة إلى الأدوات الجديدة الحصرية في Pixel 10 Pro XL.

مزايا الذكاء الاصطناعي

من أبرز أوجه التشابه بين الهاتفين دعم مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتي تساعد في تحسين تجربة الاستخدام بنحو كبير. إذ يدعم Pixel 10 Pro XL مزايا ذكاء اصطناعي جديدة، بالإضافة إلى المزايا التي كانت متوفرة في الإصدار السابق. ومن أبرز المزايا الجديدة:

مزية Camera Coach: تقترح أفضل الإعدادات لالتقاط صورة مثالية.

Magic Cue: تقدم اقتراحات ذكية مناسبة لسياق الاستخدام.

Daily Hub: لوحة مخصصة تعرض المواعيد والتذكيرات وقوائم التشغيل المقترحة.

وأما Galaxy S25 Ultra فيأتي مزودًا بنظام الذكاء الاصطناعي Galaxy AI، الذي يوفر مجموعة واسعة من المزايا المتقدمة، مثل: أدوات تحرير الصور، والترجمة الفورية (Live Translate)، بالإضافة إلى بعض أدوات الذكاء الاصطناعي من جوجل مثل: Circle to Search و Gemini.

البطارية والشحن

يحتوي Pixel 10 Pro XL على بطارية تبلغ سعتها 5200 ميلي أمبير في الساعة، وهي أكبر قليلًا من بطارية Galaxy S25 Ultra التي تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة. وتَعِد جوجل بأن يوفر الهاتف أكثر من 30 ساعة من الاستخدام، أو حتى 100 ساعة مع تفعيل وضع توفير الطاقة.

كلا الهاتفين يدعمان الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، ويمكن شحن هاتف جوجل إلى 70% خلال 30 دقيقة، وأما هاتف سامسونج فتصل نسبة الشحن إلى 65% خلال المدة ذاتها.

الكاميرا

يتميز Galaxy S25 Ultra بنظام تصوير احترافي ومتقدم يتضمن كاميرا خلفية رباعية العدسات تأتي بالمواصفات التالية:

عدسة رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل.

عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

عدسة مقربة بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

عدسة مقربة بدقة قدرها 10 ميجابكسل.

وقد أثبت الهاتف قدرته المذهلة على التقاط صور واضحة وغنية بالتفاصيل وعالية الجودة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وأما Pixel 10 Pro XL فيضم كاميرا خلفية احترافية ثلاثية العدسات تأتي بالمواصفات التالية:

عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 48 ميجابكسل.

عدسة مقربة بدقة قدرها 48 ميجابكسل.

كلا الهاتفين مزودان أيضًا بمجموعة أدوات تحرير صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لإزالة العناصر غير المرغوب فيها أو إعادة تشكيل الصورة بطرق مبتكرة.

السعر

هاتف Pixel 10 Pro XL متاح للحجز الأولي بسعر يبدأ من 1099 دولارًا. ويُباع هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra بسعر يبدأ من 1300 دولار.

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S25 Ultra و Pixel 10 Pro XL:

Galaxy S25 Ultra Pixel 10 Pro XL المعالج إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج (Google Tensor G5) الثماني النوى والمصنّع بتقنية قدرها 3 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.9 بوصات. من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 42 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 6.0. الألوان الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق، والأخضر، والوردي. الأخضر، والأبيض، والرمادي، والأسود. نظام التشغيل أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. أندرويد 16. الوزن 218 جرامًا. 232 جرامًا. السعر يبدأ من 1300 دولار. يبدأ من 1099 دولارًا.