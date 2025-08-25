الذكاء الاصطناعي يدخل الملعب.. كيف تغيّر منصة “ATP Tennis IQ” رياضة التنس؟

في خطوة مهمة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في رياضة التنس عالميًا، أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالتعاون مع رابطة محترفي التنس (ATP)، الإصدار الجديد من منصة (ATP Tennis IQ)، الذي يتيح للاعبين الوصول إلى تحليلات عميقة لأدائهم وأداء منافسيهم، مما يساعدهم في تطوير إستراتيجياتهم وتحسين قدراتهم على اتخاذ القرارات الحاسمة أثناء المباريات.

مزايا متطورة لدعم أداء اللاعبين:

يتضمن الإصدار الجديد من منصة (ATP Tennis IQ)، مزايا متقدمة تتاح لجميع اللاعبين المشاركين في تصنيفات رابطة محترفي التنس للمرة الأولى. وتشمل هذه المزايا:

واجهة مستخدم محسّنة: يأتي الإصدار الجديد بتصميم محسّن يضمن سهولة الاستخدام وسرعة الاستجابة.

تحليل البيانات: توفر المنصة تحليلات لأداء اللاعبين أكثر عمقًا وتأثيرًا، إذ تستخدم المنصة أنظمة التحليل المتقدمة في الرياضة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لمعالجة كميات ضخمة من البيانات، مثل: بيانات الأداء البدني للاعبين، وأنماط اللعب، وحركة الكرة، وإستراتيجيات المنافسين.

تحليل الفيديو: توفر المنصة أدوات مُعززة لتحليل الأداء خلال المباريات، إذ تستخدم المنصة تقنيات الرؤية الحاسوبية لتحليل لقطات الفيديو، وتتبع حركة اللاعبين والكرة، وتحديد النقاط الرئيسية في المباراة لتسهيل متابعة مستويات المنافسين.

التكامل مع الأجهزة الذكية: يمكن ربط المنصة بالأجهزة القابلة للارتداء لجمع بيانات حيوية مثل: معدل ضربات القلب، والمسافة المقطوعة، ومعدل حرق السعرات الحرارية، ثم يمكن تحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى حول مستويات الأداء البدني واللياقة البدنية للاعبين.

منصة “ATP Tennis IQ“ المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة هي جيل جديد من المنصات التقنية، تعمل على توسيع نطاق الوصول إلى تحليلات الأداء المتقدمة للاعبين في تصنيفات رابطة محترفي التنس التي يرعاها الصندوق. pic.twitter.com/THtJTZJ4zn — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) August 22, 2025

كما تهدف المنصة إلى توسيع نطاق الوصول إلى عدد أكبر من اللاعبين، إذ ستدعم ما يصل إلى 2000 لاعب في جولة رابطة محترفي التنس وجولة التحدي، ويهدف هذا الدعم إلى تمكين اللاعبين من تحقيق أقصى إمكاناتهم وضمان تكافؤ الفرص بين المواهب الناشئة والرياضيين المحترفين.

رؤية إستراتيجية لمستقبل التنس:

أُطلق الإصدار الأول من المنصة في عام 2023 بالتعاون مع شركتي (Tennis Data Innovations (TDI، و TennisViz، ويأتي الإصدار الجديد من المنصة، المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة، ليقدم مستويات أعمق من البيانات والتحليلات للّاعبين.

وجاء الإصدار الجديد ليعكس الشراكة الإستراتيجية الطويلة الأمد بين صندوق الاستثمارات العامة ورابطة محترفي التنس، التي تركز في الارتقاء بمستقبل رياضة التنس عالميًا عبر الابتكار والتقنية.

ويحرص صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يُعد الشريك الرسمي لتصنيفات رابطة محترفي التنس، على الاحتفاء بمسيرة اللاعبين وتطور أدائهم، كما يرعى الصندوق تتويج المصنف الأول في نهائيات الجولة العالمية للرابطة في تورينو في إيطاليا.

كما يرعى الصندوق العديد من البطولات الكبرى مثل: بطولة إنديان ويلز، وميامي، ومدريد، وبكين، ونهائيات الجولة العالمية، إضافة إلى ذلك، يرعى الصندوق بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، التي تستضيفها مدينة جدة حتى عام 2027، مما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية.

ولكن ما تأثير منصة (ATP Tennis IQ) المتوقع في رياضة التنس عالميًا؟

ستُحدث منصة (ATP Tennis IQ) تأثيرًا كبيرًا في رياضة التنس عالميًا من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل:

1- تكافؤ الفرص:

تُعدّ هذه المنصة أداةً ديمقراطية تتيح للاعبين الأقل شهرة والناشئين الوصول إلى البيانات التحليلية المتقدمة نفسها، التي كانت حكرًا على اللاعبين المصنفين الأوائل والفرق الكبرى. ويضمن ذلك تكافؤ الفرص بين المواهب الجديدة والرياضيين المحترفين، مما يسمح للاعبين بتحسين إستراتيجياتهم وأدائهم، ويُسرع من تطورهم المهني.

2- تعزيز الأداء وتحليل المباريات:

بفضل التحليلات العميقة، يمكن للاعبين فهم نقاط قوتهم وضعفهم بنحو أفضل، بالإضافة إلى تحليل أداء منافسيهم بدقة. كما تُساعد المنصة في اتخاذ قرارات أفضل في المباريات، وتحسين التدريب البدني من خلال تحليل بيانات الأجهزة القابلة للارتداء، مما يُساهم في رفع المستوى العام للّعبة على المستوى الدولي.

3- جذب الاستثمار والابتكار:

تُظهر الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة ورابطة محترفي التنس التزامًا كبيرًا بتوظيف التكنولوجيا في تطوير الرياضة، ويعزز هذا الاستثمار في الابتكار من جاذبية رياضة التنس، ويفتح الباب أمام المزيد من الشركات التقنية لتقديم حلول مبتكرة، مما يُمهّد الطريق لعصر جديد من الفرص في هذا القطاع.