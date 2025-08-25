أدوات مجانية لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

خلال العام الماضي، شهد مجال توليد الصور بالذكاء الاصطناعي قفزة كبيرة في الانتشار والقدرات. فقد أصبحت هذه الأدوات قادرة على إنتاج صور فائقة الواقعية بضغطة زر. كما وفرت معظم الشركات خططًا مجانية تسمح لجميع المستخدمين بتوليد صور احترافية من خلال مطالبة نصية بسيطة.

وسواء كنت مصممًا يبحث عن أفكار جديدة، أو مسوّقًا يحتاج إلى صور مميزة، أو مجرد مستخدم يرغب في تجربة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي، فهناك مجموعة واسعة من الأدوات المجانية التي يمكنك استخدامها، وسنذكر أبرزها فيما يلي:

1- أداة Adobe Firefly

تمنح الخطة المجانية من أداة Adobe Firefly عشرة أرصدة شهريًا، وكل رصيد يولد أربع صور مختلفة استنادًا إلى النص المدخل. وتتميز هذه الأداة بقدرتها على توليد صور احترافية عالية الجودة، ويمكن دمجها بسلاسة مع المشاريع التي يعمل عليها المستخدم في برنامج فوتوشوب أو Illustrator، مما يجعل Firefly الخيار الأمثل لمن يستخدمون أدوات أدوبي الإبداعية.

2- أداة Leonardo.AI

تتميز أداة Leonardo.AI بقدرتها على إنتاج صور عالية الجودة والدقة والوضوح. وتوفر النسخة المجانية 150 نقطة يوميًا، تكفي لإنتاج عدة صور متنوعة. وهذه الأداة متاحة عبر الويب وكتطبيق يمكنك تثبيته في هاتفك.

3- أداة Freepik AI Image Generator

وسعت منصة Freepik خدماتها الأساسية في مجال موارد التصميم بإضافة أداة ذكاء اصطناعي جديدة لتوليد الصور تُسمى (AI Image Generator). ويحصل المستخدم على 10 نقاط مجانية يوميًا ليتمكن من استخدام أداة توليد الصور، وكل نقطة يمكن أن تنتج أكثر من صورة.

تتميز هذه الأداة بقدرتها على إنتاج صور بسرعة وهي مثالية لإنتاج التصاميم المخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي أو المدونات والمشاريع الرقمية.

4- أداة Imagen by Gemini

تعتمد هذه الأداة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من جوجل، ويمكنها إنتاج صور واقعية بنحو مثالي وتظهر فيها جميع التفاصيل واضحة. وهي مدمجة في روبوت Gemini، وتسمح بطلب إنتاج عدد محدود من الصور ضمن الخطة المجانية، وأهم ما يميزها هي قدرتها على توليد صور تحاكي التصوير الفوتوغرافي الاحترافي، وهو ما يجعلها خيارًا بارزًا للباحثين عن صور طبيعية وواقعية.

5- أداة Canva AI (Text-to-Image)

تعد كانفا (Canva) من أبرز منصات التصميم وأكثرها انتشارًا في الوقت الحالي، فهي تساعد في إنتاج تصاميم متنوعة بسرعة وسهولة، ومع إضافة مولّد الصور بالذكاء الاصطناعي أصبح العمل أسهل.

إذ يمكن للمستخدم طلب توليد صورة بعد كتابة مطالبة نصية بسيطة تصف الصورة، وبعد إنتاج الصورة يمكنه استخدامها مباشرة في عرض تقديمي أو منشور لوسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى استخدام برامج إضافية. ومع أن النسخة المجانية تسمح بتوليد عدد غير محدود من الصور، لكن جودتها تكون أقل من جودة النسخة المأجورة.