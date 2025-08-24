“كاكست” و”سفيرا” تتعاونان لتعزيز قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في السعودية 

في خطوة لدعم وتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وقّعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست) شراكة إستراتيجية مع شركة (سفيرا) المتخصصة في خدمات الألعاب والرياضات الإلكترونية، وذلك بهدف توفير البنية التحتية الرقمية المتقدمة والآمنة لتحسين تجربة المستخدمين ودعم المطورين المحليين.

ستتيح هذه الاتفاقية لكاكست، استضافة شركة (سفيرا) وربطها بمقسم الإنترنت السعودي التابع لها، الذي تشرف عليه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يضمن لشركة (سفيرا) الوصول المباشر إلى المستخدمين داخل المملكة، وتقديم أفضل تجربة استخدام في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وقد وُقّعت هذه الاتفاقية على هامش فعاليات مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة (NGSC 2025)، الذي انطلق أمس في الرياض، ويستمر على مدى يومين، وذلك بالتزامن مع الأسبوع الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية (2025).

دعم الابتكار وتوفير بنية تحتية متطورة:

تأتي هذه الشراكة بهدف تشجيع الابتكار والاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عبر توفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة والمطورين المحليين، ويتحقق ذلك من خلال:

توفير بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة: ستستضيف (كاكست) شركة (سفيرا) محليًا، مما يضمن وصولًا سريعًا وآمنًا للمستخدمين داخل المملكة، ويقلل من زمن الاستجابة (Latency)، وهو عامل حاسم في الألعاب الإلكترونية.

دعم الخدمات السحابية: توفير خدمات سحابية متقدمة لمجتمع اللاعبين ومطوري الألعاب الإلكترونية في المملكة.

تعزيز السيادة الرقمية: تُسهم الشراكة في استضافة البيانات والخدمات داخل المملكة، مما يعزز السيادة الرقمية والأمن المعلوماتي.

تمكين المواهب المحلية وتحقيق السيادة الرقمية:

تُعدّ هذه الشراكة بين (كاكست) و (سفيرا) خطوة مهمة نحو تمكين مطوري الألعاب المحليين، إذ تمنحهم القدرة على تطوير ألعاب بمستوى عالمي. كما تساهم في إنشاء منصات تقنية متقدمة، وتوفير فرص استثمارية ووظائف جديدة تدعم الاقتصاد الرقمي في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة.

فبفضل البيئة الحاضنة والخدمات السحابية المتقدمة، سيتمكن المطورون من التركيز بنحو أكبر في الابتكار والإبداع في تصميم الألعاب، بدلًا من القلق بشأن الجوانب التقنية المعقدة مثل استضافة الخوادم أو الاتصال بالشبكة.

مستقبل واعد لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في السعودية:

تأتي هذه الشراكة في إطار جهود المملكة لتصبح مركزًا إقليميًا للألعاب والرياضات الإلكترونية، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تسعى (كاكست) من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والعالميين، مما يؤدي إلى زيادة حجم السوق وتوفير فرص استثمارية ووظائف جديدة في مجالات مثل: تطوير الألعاب، والخدمات السحابية، والرياضات الإلكترونية الاحترافية.