نظام iOS 26.. كل ما هو جديد في تطبيق فيس تايم

حصلت جميع تطبيقات آبل المخصصة للتواصل على تحديثات في نظام iOS 26، ومنها: تطبيق المكالمات المرئية فيس تايم (FaceTime). فقد جاء بواجهة معاد تصميمها، بالإضافة إلى مزايا جديدة مثل: الترجمة المباشرة وغير ذلك.

وفيما يلي، سنذكر أهم المزايا الجديدة في تطبيق فيس تايم في نظام iOS 26:

الترجمة المباشرة

بالإضافة إلى تطبيقي الهاتف والرسائل، سيدعم تطبيق فيس تايم مزية الترجمة المباشرة في جميع الأجهزة المتوافقة مع نظام Apple Intelligence.

وباستخدام الترجمة المباشرة، يمكن للمستخدم إجراء مكالمات مرئية مع شخص يتحدث لغة مختلفة، وسيعرض تطبيق فيس تايم تعليقات توضيحية فورية مترجمة إلى لغة المستخدم في أثناء حديث الطرف الآخر. كما يمكن ترجمة رد المستخدم مرة أخرى إلى لغة الطرف الآخر إذا كان يستخدم جهازًا يدعم Apple Intelligence ويعمل بنظام iOS 26 أو iPadOS 26 أو macOS 26.

ولاستخدام الترجمة المباشرة، ستحتاج إلى تنزيل حزم لغوية محددة، إذ تعمل المزية مع عدد محدود من اللغات تشمل: الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والبرتغالية (البرازيل)، والإسبانية.

لتفعيل المزية في مكالمات فيس تايم، ابدأ بمكالمة، ثم اضغط على الزر الثلاثي النقاط، ومن هناك انقر فوق خيار (الترجمة المباشرة) Live Translation وحدد لغتي الإدخال والإخراج.

ستُترجم جميع المحادثات وتُعرض على الشاشة بالطريقة نفسها التي تعرض فيها التسميات التوضيحية المباشرة. ولإيقاف الترجمة، اضغط على زر الإيقاف.

تحديثات الواجهة

حدّثت آبل واجهة تطبيق فيس تايم في iOS 26. فبدلًا من عرض قائمة الأسماء الأخيرة والمقترحة، ستظهر بطاقات تعرض صورة كاملة لجهة الاتصال. وإذا أرسل لك أحدهم رسالة فيديو، فستُشغَّل تلقائيًا في الخلفية في أثناء التمرير لإضفاء طابع تفاعلي.

يمكنك النقر فوق أي بطاقة لإجراء مكالمة صوتية أو مرئية حسب آخر طريقة تواصلت بها مع جهة الاتصال. وأما الضغط المطوّل على البطاقة فيُظهر خيارًا لحذفها.

من ناحية أخرى، نُقل الزر الخاص بإجراء مكالمة جديدة (New Call) إلى الجهة السفلية من واجهة التطبيق بدلًا من الجهة العلوية. ومثل تطبيقات آبل الأخرى، تغير تصميم واجهة فيس تايم ليصبح بتصميم الزجاج السائل (Liquid Glass)، إذ تظهر البطاقات بزوايا مستديرة، والأزرار بتصميم منحني، وبعض عناصر الواجهة مثل زر “مكالمة جديدة” يظهر بتأثير شفاف.

تصفية المكالمات

أضافت آبل إلى تطبيق فيس تايم خيارات جديدة لتصفية المكالمات، شبيهة بتلك الموجودة في تطبيق الهاتف. وما زال خيار كتم صوت المكالمات الواردة من الأرقام غير المعروفة متاحًا، لكن ستنتقل المكالمات الفائتة والبريد الصوتي الوارد من الأرقام غير المحفوظة إلى قائمة خاصة تُسمى المتصلون غير المعروفين (Unknown Callers). وأما المكالمات التي تُصنَّف كرسائل مزعجة (Spam) فسيتم كتم صوت الإشعارات الخاصة بها تلقائيًا ووضعها في قائمة جديدة مخصصة لذلك.

وأما مزية تصفية المكالمات فهي اختيارية ولا تأتي مفعلة تلقائيًا، فإذا كنت تتلقى عادة مكالمات من أرقام غير محفوظة يمكنك تفعيلها، وإن لم ترغب في تفويت أي مكالمة يمكنك تركها معطلة. ويمكن العثور على الزر الخاص بإعدادات هذه المزية بالانتقال إلى الإعدادات، ثم FaceTime، ثم اختر تصفية المكالمات (Call Filtering).

حظر المحتوى الحساس

في iOS 26، أصبحت مزايا التحذير من المحتوى الحساس وأمان التواصل متوفرة لمكالمات الفيديو عبر فيس تايم. فعند اكتشاف عُري، تتوقف المكالمة مؤقتًا ويظهر تحذير من وجود محتوى غير لائق.

مزية أمان التواصل (Communication Safety) مخصصة أساسًا لحسابات الأطفال والمراهقين، وهي مزية تُصدر تحذيرات عند الكشف عن صور أو مقاطع فيديو تتضمن عريًا، وهي مفعلة افتراضيًا للحسابات الخاصة بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا.

وأما البالغون فيمكنهم الاستفادة من مزية تحذيرات المحتوى الحساس (Sensitive Content Warnings)، وهي مزية اختيارية تمنع ظهور الصور أو مقاطع الفيديو غير المرغوبة التي تتضمن عُريًا.

تعمل كلتا المزيتين على طمس المحتوى في تطبيق الرسائل وإيقاف الفيديو مؤقتًا في فيس تايم. ولا تتوقف مكالمات الفيديو في الحسابات الخاصة بالبالغين بسبب ظهور محتوى غير لائق ما لم يقوموا بتفعيل خيار تحذير المحتوى الحساس يدويًا.

ويمكنهم القيام بذلك بالانتقال إلى تطبيق الإعدادات (Settings)، ثم الخصوصية والأمان (Privacy and Security)، ويمكن للبالغين اختيار تفعيل مزية أمان التواصل بالانتقال إلى الإعدادات، ثم وقت الشاشة (Screen Time).

تستخدم هذه المزايا تقنيات التعلم الآلي على الجهاز لتحليل الصور ومقاطع الفيديو دون إرسال أي تنبيه إلى آبل أو منحها وصولًا إلى الوسائط.