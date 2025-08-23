مقارنة بين Pixel 10 و Pixel 9.. هل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟

يأتي هاتف جوجل الرائد الجديد Pixel 10 مع ترقيات مميزة مقارنة بالإصدار السابق Pixel 9، فهو يعمل بأحدث معالج من جوجل، وهو معالج Tensor G5 المُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويدعم الهاتف مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، ويأتي مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسات ليكون أول طراز أساسي في هواتف Pixel يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات.

وفيما يلي، سنقدم مقارنة بين هاتفي جوجل Pixel 10 و Pixel 9 لتتعرف أبرز الفروق وأوجه التشابه بينهما:

التصميم والشاشة

يأتي Pixel 10 بتصميم مطابق تقريبًا لتصميم Pixel 9، وتظهر الجهة الخلفية بالتصميم ذاته الذي يضم شريط الكاميرا البارز. وكانت سلسلة Pixel 9 قد شهدت تغييرًا مهمًا في تصميم شريط الكاميرا الذي كان مستطيلًا في الإصدارات القديمة ويمتد عبر ظهر الهاتف بالكامل، وقد استبدلته جوجل بتصميم بيضوي يشبه الكبسولة، وهذا التصميم استمر في Pixel 10.

وأما الشاشة، فكلا الهاتفين مزودان بشاشة OLED، بقياس قدره 6.3 بوصات، وبكثافة تبلغ 422 بكسلًا لكل بوصة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

الكاميرا

للمرة الأولى في هواتف Pixel يأتي الطراز الأساسي مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، فقد تضمنت جميع الإصدارات السابقة، ومنها Pixel 9 كاميرا خلفية ثنائية العدسات.

يضم Pixel 9 عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 48 ميجابكسل، مع دعم مزية التقريب Super Res Zoom بمعدل يصل إلى 8x.

وأما Pixel 10 الجديد فيضم:

عدسة رئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل.

عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

عدسة مقربة بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 5x.

كما يدعم Pixel 10 مزية التقريب Super Res Zoom بمعدل يصل إلى 20x.

المعالج

أكبر فرق بين هاتفي جوجل Pixel 10 و Pixel 9 هو المعالج؛ إذ يعمل Pixel 9 بمعالج Tensor G4، وأما هاتف Pixel 10 فيعمل بمعالج Tensor G5 الجديد من جوجل، والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. وتصف الشركة المعالج الجديد بأنه “أكبر ترقية في الشرائح المخصصة لسلسلة Pixel، ومصمم خصوصًا لعصر Gemini”.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، يحتوي Pixel 10 على جميع أدوات الذكاء الاصطناعي الموجودة في Pixel 9، مثل: أدوات تحرير الصور ومقاطع الفيديو المتقدمة، ومزية البحث Circle to Search، وتطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل: Pixel Screenshots، بالإضافة إلى التكامل مع المساعد الذكي Gemini.

لكن Pixel 10 حصل على بعض الأدوات الإضافية الحصرية للسلسلة الحديثة، أبرزها: مزية Camera Coach المدمجة في تطبيق الكاميرا، والتي تقدم نصائح واقتراحات لحظية لالتقاط أفضل صورة ممكنة اعتمادًا على المشهد.

عمر البطارية

يحتوي هاتف Pixel 10 على بطارية تبلغ سعتها 4970 ميلي أمبير في الساعة، وأما Pixel 9 فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4700 ميلي أمبير في الساعة. ويتميز هاتف Pixel 10 بعمر بطارية يتجاوز 30 ساعة، مقارنةً بـ 24 ساعة في Pixel 9.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يدعم Pixel 9 الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، وأما Pixel 10 فيدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا.

السعر

هاتف Pixel 10 متاح الآن للحجز الأولي بسعر يبدأ من 799 دولارًا. وأما Pixel 9 فيُباع بسعر يبدأ من 799 دولارًا.

هل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟

بالنظر إلى أن Pixel 9 يأتي بتصميم مطابق تقريبًا لتصميم الهاتف الجديد، ويحتوي على معالج قوي وكاميرات عالية الدقة، فإن مالكي هذا الهاتف ليسوا بحاجة إلى الترقية. ومع ذلك، فإن مستخدمي هواتف Pixel القديمة سيشعرون بفارق واضح عند الترقية إلى Pixel 10.

المواصفات الكاملة لهاتفي جوجل Pixel 10 و Pixel 9:

Pixel 10 Pixel 9 المعالج معالج (Google Tensor G5) المصنّع بتقنية قدرها 3 نانومتر. معالج (Google Tensor G4) المصنّع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الشاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 6.3 بوصات. من نوع (OLED) بقياس قدره 6.3 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256 جيجابايت. 128، أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية NFC، وتقنية البلوتوث 6.0. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية NFC، وتقنية البلوتوث 5.3. الألوان الأزرق، والأبيض والأخضر، والأسود. الوردي، والأبيض والأخضر، والأسود. نظام التشغيل أندرويد 16. أندرويد 14. الوزن 204 جرامات. 198 جرامًا. السعر يبدأ من 799 دولارًا. يبدأ من 799 دولارًا.