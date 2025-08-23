مقارنة بين ساعتي Pixel Watch 4 و Galaxy Watch 8

أعلنت جوجل آخرًا ساعتها الذكية الجديدة Pixel Watch 4 التي تشترك مع ساعة سامسونج Galaxy Watch 8 الجديدة في العديد من المواصفات. إذ تعمل الساعتان بنظام أندرويد وتقدمان مدربًا صحيًا افتراضيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، كما أنهما متقاربتان في عمر البطارية، ومستوى سطوع الشاشة، وسعة التخزين، والسعر.

لكن حتى مع وجود هذا التشابه الكبير بينهما، هناك بعض الفروق التي تساعدك في تحديد الساعة المناسبة لك إذا كنت تفكر في شراء إحداهما، وسنوضحها في هذا المقال.

متى يجب أن تشتري ساعة Pixel Watch 4؟

اختر ساعة جوجل الذكية الجديدة Pixel Watch 4 في الحالات التالية:

إذا كنت تملك واحدًا من هواتف جوجل Pixel

إذا كنت مستخدمًا لهواتف Pixel التي تُنتجها شركة جوجل، فمن الأفضل اقتناء ساعة Pixel Watch 4، وإذا كنت تملك هاتفًا من هواتف سامسونج فساعة Galaxy Watch 8 هي المناسبة لك.

ومع أن كلتا الساعتين متوافقتان مع جميع الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، فإن تجربة الاستخدام غالبًا تكون أكثر سلاسة عند استخدام الساعة مع الهاتف من العلامة التجارية نفسها.

إذا كنت من محبي ممارسة الأنشطة الخارجية

تدعم Pixel Watch 4 مزية الأقمار الصناعية الفريدة التي تميزها عن منافسيها؛ إذ تقدم ساعة جوجل اتصالًا مستقلًا بالأقمار الصناعية؛ مما يجعلها أول ساعة ذكية تدعم هذه المزية.

ستكون هذه المزية متاحة في الطرز المزودة بتقنية LTE من Pixel Watch 4، وبفضل معالج Snapdragon W5 Gen 2 الذي تعمل به ساعة جوجل الجديدة، يمكنها الاتصال مباشرة بالأقمار الصناعية؛ مما يعني أنك تستطيع أخذ ساعتك إلى أي مكان في الطبيعة وفي حال حدوث طارئ، ستتمكن من التواصل مع فرق الإنقاذ وإرسال الرسائل.

إذا أردت خيارات ألوان أوسع

تتوفر ساعة سامسونج Galaxy Watch 8 بلونين فقط، هما: الأسود والفضي، وأما ساعة جوجل فتوفر خيارات ألوان أكثر تنوعًا، إذ يتوفر الإصدار الذي يبلغ مقاسه 41 ملم، بالألوان التالية:

هيكل باللون الأسود غير اللامع مع حزام باللون الأسود (Obsidian Active). هيكل باللون الفضي اللامع مع حزام باللون الأبيض (Porcelain Active). هيكل باللون الذهبي مع حزام باللون الأخضر (Lemongrass Active). هيكل باللون الفضي اللامع مع حزام باللون البنفسجي (Iris Active).



وأما الإصدار الذي يبلغ مقاسه 45 ملم، فيتوفر بالألوان التالية:

هيكل باللون الأسود غير اللامع مع حزام باللون الأسود (Obsidian Active). هيكل باللون الفضي اللامع مع حزام باللون الأبيض (Porcelain Active). هيكل باللون الرمادي (Satin Moonstone) مع حزام باللون الرمادي (Moonstone Active).



متى يجب أن تشتري ساعة Galaxy Watch 8؟

اختر ساعة سامسونج Galaxy Watch 8 الذكية في الحالات التالية:

إذا كنت تريد مزايا صحية مجانية

مع أن Pixel Watch 4 توفر تحسينات في مزايا تتبع النوم، وخوارزميات أكثر دقة لقياس درجة الحرارة، فإن معظم المزايا الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يمكن الوصول إليها بعد الاشتراك في خطة Fitbit Premium بسعر يبلغ 10 دولارات شهريًا أو 80 دولار سنويًا.

وأما سامسونج، فتوفر مزايا صحية متقدمة مجانًا في ساعتها الذكية. على سبيل المثال: إذا كنت تتدرب على أول ماراثون لك، فإن مزية Running Coach الجديدة تختبر قدرتك على الجري من خلال اختبار مدته 12 دقيقة، وتمنحك تقييمًا من 10 درجات، ثم تقدم برنامجًا تدريبيًا مخصصًا بناءً على قدراتك.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم Galaxy Watch 8 مزية مؤشر مضادات الأكسدة (Antioxidant Index) غير الموجودة في Pixel Watch 4، والتي تقيس مستويات مضادات الأكسدة لدى المستخدم.

ولتفعيلها، ما عليك سوى وضع إبهامك على مستشعر BioActive، وستخبرك الساعة إذا كانت مستويات مضادات الأكسدة كافية أم لا.

إذا كنت تفضل ساعة نحيفة

تأتي Galaxy Watch 8 بتصميم أنحف وأكثر راحة عند الارتداء مقارنة بساعة Pixel Watch 4 التي تأتي في هيكل أكثر سماكة بنحو ملحوظ، وهو ما قد يفضله بعض الأشخاص. لكن إذا كان معصمك صغيرًا، فغالبًا ستجد أن Galaxy Watch 8 أنسب لك.

الخلاصة

إذا كنت تبحث عن مزايا اتصال فريدة وخيارات ألوان متنوعة، فساعة Pixel Watch 4 قد تكون الخيار الأفضل لك. وأما إذا كنت تفضل الحصول على مزايا صحية مجانية وتصميم أنحف، فإن Galaxy Watch 8 ستكون هي الأنسب لك.