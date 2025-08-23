ترامب يعلن استحواذ الحكومة الأمريكية على حصة قدرها 10% في شركة إنتل

أكد الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب أن حكومة بلاده سوف تستحوذ على حصة قدرها 10% في شركة إنتل، وذلك بقيمة تقارب 10 مليارات دولار.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب يوم الجمعة، إذ أوضح أن الرئيس التنفيذي لإنتل، ليب بو تان، وافق على منح الحكومة هذه الحصة، وعد الصفقة “فرصة جيدة للشركة”، مشيرًا إلى أنها جاءت في إطار مفاوضات مباشرة معه.

وكان ترامب قد دعا مطلع الشهر الجاري إلى استقالة تان بسبب علاقاته بالصين، لكنه وصف الاتفاق الجديد بأنه وسيلة لتمكينه من “الاحتفاظ بمنصبه”.

يُذكر أن تأكيد الصفقة يأتي بعد أيام قليلة من إعلان شركة سوفت بنك خططها لاستثمار ملياري دولار في إنتل لدعم توسعها في تصنيع الرقاقات داخل الولايات المتحدة.

ويشير مراقبون إلى أن دخول الحكومة الأمريكية كمساهم مباشر في عملاق أشباه الموصلات يعكس توجهًا متزايدًا لطمس الحدود بين الدولة وقطاع الأعمال الخاصة، خاصةً بعد تقارير حول حصول إدارة ترامب على حصة قدرها 15% من شركتي AMD وإنفيديا من مبيعات رقاقاتهما إلى الصين.

ومن جانبه، أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت هذا الأسبوع إلى الاستثمار المحتمل، إذ قال في مقابلة مع قناة CNBC أن الصفقة قد تشكّل “تحوّلًا للمنح الحكومية” بهدف “تثبيت إنتاج الرقاقات داخل الولايات المتحدة”.

وختم ترامب تصريحه بالإشارة إلى أن هذه الخطوة ليست الأخيرة، مؤكدًا أنه يعتزم إبرام المزيد من الصفقات المماثلة مستقبلًا.