أهم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في هواتف جوجل Pixel 10

تركز جوجل في هواتف Pixel 10 الجديدة في تعزيز تجربة الاستخدام بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إذ كشفت في حدث Made by Google عن مجموعة من المزايا المتقدمة المعتمدة في عملها على الذكاء الاصطناعي، والتي ستصل أولًا إلى سلسلة Pixel 10 ثم تُطرح تدريجيًا للأجهزة السابقة.

وفيما يلي، سنذكر أهم هذه المزايا:

1- مزية Magic Cue

مزية Magic Cue تمثل أبرز الإضافات الجديدة إلى هواتف Pixel 10، وهي مزية تعتمد على نموذج Gemini Nano لتقديم اقتراحات سياقية مباشرة في أثناء إجراء المحادثات. فإذا سألك أحد الأصدقاء عن موقع جغرافي معين، سيظهر اختصار لإرسال تفاصيل الموقع من خرائط جوجل.

لا يقتصر عمل Magic Cue على الرسائل، بل يمتد ليعرض مثلًا تفاصيل الرحلات الجوية عند استلام رسالة متعلقة بالسفر، إذ يظهر رقم الرحلة ومعلوماتها الأساسية فورًا على الشاشة.

2- الملخص اليومي (Daily Hub)

من خلال صفحة Discover في تطبيق جوجل، يمكن الوصول إلى Daily Hub، وهو مركز جديد يعرض ملخصًا يوميًا مولدًا بالذكاء الاصطناعي. يبدأ بترحيب وعرض توقعات عن حال الطقس، يليها جدول المواعيد من تطبيق التقويم، والتذكيرات المستخرجة من Gmail و Keep، بالإضافة إلى عرض مقالات ومقاطع فيديو مقترحة من يوتيوب.

3- تطبيق اليوميات (Journal)

أطلقت جوجل تطبيقًا جديدًا لتدوين اليوميات باسم Journal. يسمح للمستخدمين بتدوين المذكرات وبفضل دعمه الذكاء الاصطناعي، يمكنه اقتراح صور مرتبطة بالمحتوى في أثناء الكتابة، كما يصنّف المذكرات تلقائيًا وفق الموضوعات.

4- تحرير الصور بالوصف النصي أو الصوتي (Conversational Editing)

في تطبيق الصور (Photos)، يمكن للمستخدمين تعديل الصور بمجرد وصف التغيير المطلوب. على سبيل المثال: يمكنك أن تكتب مطالبة تتضمن إزالة الأشخاص غير المرغوب فيهم من صورة التُقطت في مكان مزدحم. سيعرض التطبيق بعد ذلك النسخة المعدلة بجانب النسخة الأصلية، مع إمكانية تنفيذ تعديلات متتالية أو التراجع عنها.

5- مزايا جديدة في تطبيق الكاميرا

قدمت جوجل عدة مزايا جديدة في تطبيق الكاميرا في هواتف بكسل 10، وتشمل:

Camera Coach: تقترح أفضل زاوية وإضاءة ووضع تصوير قبل التقاط الصورة.

Auto Best Take: تجمع لقطات متعددة لضمان ظهور الجميع في الصورة بأفضل شكل.

تحديث مزية Add Me لتسهيل إدراج صورة المصور في اللقطات الجماعية الكبيرة.