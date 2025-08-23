آبل تدرس الاستعانة بروبوت Gemini من جوجل لتشغيل “سيري”

أفادت وكالة بلومبرغ بأن شركة آبل تدرس إمكانية الاعتماد على نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini التابع لجوجل لتشغيل الإصدار الجديد من مساعدها الصوتي “سيري”.

وأشارت الوكالة في تقرير أخير لها إلى أن المباحثات ما زالت في مراحلها الأولى، إذ تعمل جوجل على تدريب نسخة من النموذج يمكن تشغيلها عبر خوادم آبل الخاصة.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن آبل تدرس شراكات مماثلة مع شركتي OpenAI وأنثروبيك، ضمن مساعيها إلى تعزيز قدرات مساعدها الصوتي الذي بات متأخرًا بنحو واضح عن منافسيه.

ووفقًا للمصادر، فإن الشركة تطور في الوقت نفسه نسختين من مساعد “سيري” الجديد؛ الأولى تحمل الاسم الرمزي Linwood وتعتمد على نماذج آبل الداخلية، والثانية باسم Glenwood وتعتمد على تقنيات خارجية، في حين لم يُتخذ القرار النهائي بعدُ بشأن النموذج الذي سوف تعتمده الشركة.

وتعكس هذه الخطوة التحديات التي تواجهها آبل في إطلاق مشروع الذكاء الاصطناعي المعروف باسم “Apple Intelligence”، فقد قدمت بالفعل معظم مزايا الذكاء الاصطناعي التي أعلنتها في نظام iOS 18، لكنها أجلت حتى الآن إطلاق تحديث “سيري” المنتظر القادر على الاستفادة من البيانات الشخصية للتفاعل مع التطبيقات، بسبب تعثر عملية التطوير، ومشكلات داخلية.

وتسبب هذا التأخير بإعادة هيكلة مشروعات الذكاء الاصطناعي داخل الشركة، ودفعها إلى التفكير في اللجوء إلى تقنيات من جهات خارجية.

وأطلقت جوجل حديثًا هواتف Pixel 10 الجديدة المزودة بمساعد Gemini الذي يقدم مجموعة من القدرات المشابهة لما وعدت به آبل في مساعد “سيري” الجديد، وهو ما قد يجعله خيارًا عمليًا لها.

ومن المقرر أن تعمل نسخة Gemini التي قد تعتمدها آبل عبر ما يُعرف بـ “سحابة الحوسبة الخاصة Private Cloud Compute”، وهو نهج يتيح تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي عبر خوادم الشركة لضمان مستوى أعلى من الخصوصية والأمان.

يُذكر أن آبل كانت تخطط لتوفير Gemini كخيار بديل لـ ChatGPT ضمن منظومة “Apple Intelligence”، لكن ذلك الإدماج لم يحدث بعدُ.

وإذا مضت الشركة في هذه الخطوة، فستكون في وضع مشابه لشركة سامسونج، التي يعتمد مساعدها Galaxy AI على مزيج من النماذج المخصصة وتقنيات Gemini من جوجل.