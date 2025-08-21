Pixel 10 Pro Fold .. الكشف عن هاتف جوجل الجديد القابل للطي

كشفت جوجل عن هاتفها الجديد القابل للطي Pixel 10 Pro Fold، الذي يأتي بتحسينات مهمة تجعله منافسًا قويًا في سوق الهواتف القابلة للطي، خاصةً لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold 7 الذي صدر حديثًا.

ويُعد الهاتف أول إصدار قابل للطي من جوجل يحصل على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، وهو ما يمنحه تفوقًا واضحًا مقارنة بهاتف Z Fold 7 الذي يكتفي بدعم معيار IP48.

ويعني هذا أن الهاتف مقاوم تمامًا للغبار، وقادر على الصمود تحت الماء بعمق يتجاوز مترًا واحدًا لمدة تصل إلى نصف ساعة، على الأقل من الناحية النظرية.

يُذكر أن الإصدار السابق Pixel 9 Pro Fold كان يتمتع بتصنيف IPX8، الذي يركز على مقاومة الماء فقط دون الحماية الكاملة من الغبار.

وإضافةً إلى ذلك، يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي Qi2، ليكون أول هاتف قابل للطي يقدم هذه الميزة، مع توافق كامل مع تقنيات PixelSnap الجديدة التي أعلنتها جوجل كمنافس مباشر لتقنية MagSafe من آبل.

ومن الناحية التقنية، يأتي الهاتف بشاشة خارجية OLED قياسها 6.4 إنشات، وشاشة داخلية قياسها 8 إنشات، وزجاج حماية Corning Gorilla Glass Victus 2 للشاشة الخارجية. كما صُمم المفصل من معادن عالية الجودة لتعزيز المتانة.

ويضم الهاتف بطارية قادرة على العمل لمدة تصل إلى 24 ساعة، مع وضع Extreme Battery Saver الذي يمدد عمرها حتى 84 ساعة، وفقًا لجوجل. كما يدعم الشحن السريع الذي يوفر نسبة شحن حتى 50% خلال 30 دقيقة فقط.

وأما فيما يتعلق بالكاميرات، فيحمل الهاتف نظامًا ثلاثي الكاميرات يضم كاميرا رئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل تدعم التصوير القريب (Macro Focus)، وكاميرا مكبرة بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل. ويعتمد الهاتف على معالج Google Tensor G5، مع ذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت، وخيارات تخزين تصل إلى تيرابايت.

وأشارت جوجل إلى أن هاتف Pixel 10 Pro Fold سوف يتأخر طرحه في الأسواق حتى 9 أكتوبر المقبل، في حين تُطرح بقية هواتف سلسلة Pixel 10 بداية من نهاية أغسطس الجاري، علمًا بأن سعره يبدأ من 1800 دولارٍ أمريكي.