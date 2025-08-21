هونر تكشف عن هاتفها الذكي القابل للطي Magic V Flip 2

كشفت شركة هونر عن هاتفها القابل للطي الجديد Magic V Flip 2، الذي يأتي بكاميرا مميزة بدقة قدرها 200 ميجابكسل، ليشكّل منافسًا مباشرًا للهواتف القابلة للطي المماثلة من سامسونج وموتورولا.

ويأتي الجهاز بكاميرتين خلفيتين؛ الأولى رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بزاوية واسعة المجال، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل لصور السيلفي والبورتريه بجودة عالية.

وبذلك يتفوق هاتف هونر على هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 7 الذي يأتي بكاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجابكسل، إضافةً إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 10 ميجابكسل فقط.

وأما من ناحية البطارية، فقد زودت هونر الهاتف بأكبر بطارية في فئة الهواتف القابلة للطي رأسيًا حتى الآن، وهي بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير، مع دعم للشحن السلكي حتى 80 واطًا، والشحن اللاسلكي حتى 50 واطًا، إلى جانب الشحن العكسي بقوة قدرها 7.5 واط، مما يمنحه أفضلية واضحة على المنافسين.

ويحمل هاتف Magic V Flip 2 شاشة داخلية LTPO OLED قياسها 6.82 إنشات بدقة قدرها 2868×1232 بكسلًا، مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 5000 شمعة، في حين تبلغ أبعاد الشاشة الخارجية 4 إنشات بدقة قدرها 1200×1092 بكسلًا وسطوع حتى 3600 شمعة.

ومع تفوقه في الكاميرا والبطارية، يظل أبرز انتقاد للهاتف اعتماده على معالج Snapdragon 8 Gen 3 الصادر عام 2023، لكنه ما زال يقدم أداءً قويًا قادرًا على منافسة Galaxy Z Flip 7.

ويتوفر هاتف Magic V Flip 2 بثلاثة ألوان، وهي البنفسجي، والأبيض، والرمادي، مع ذاكرة عشوائية تبدأ من 12 جيجابايت، وخيارات تخزين قدرها 256 جيجابايت و 512 جيجابايت وتيرابايت.

ويأتي الهاتف بسمك نحيف قدره 6.9 ملم عند فتحه، و 15.5 ملم عند طيه، ويدعم معيار مقاومة الماء والغبار IP58/59.

ويعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة MagicOS 9.0 ويدعم أدوات الذكاء الاصطناعي مثل التدوير للبحث Circle to Search، والترجمة الحية الفورية، وغيرها.

وتطرح هونر هاتف Magic V Flip 2 بدايةً من هذا الشهر بسعر يبدأ من نحو 800 دولارٍ أمريكي.