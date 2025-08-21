نهاية عصر Fire OS… أمازون تقترب من التحول الكامل إلى أندرويد

كشفت وكالة رويترز أن شركة أمازون تدرس التخلي عن نظامها التشغيلي الخاص بأجهزة Fire Tablet اللوحية، والانتقال إلى طرح جهاز لوحي جديد يعتمد على نظام أندرويد بنحو كامل.

وبحسب التقرير، فإن الشركة تعمل حاليًا على تطوير جهاز لوحي من الفئة المرتفعة السعر نسبيًا، قد يُطرح في الأسواق العام المقبل بسعر يقارب 400 دولار.

يُذكر أن أنظمة Fire OS الحالية مبنية على نسخة معدلة من أندرويد، في حين سيعتمد الجهاز المرتقب على النظام الأصلي، مما يسهّل التكامل مع باقي أجهزة أندرويد.

ويُعد هذا التحول خبرًا سارًا للمطورين أيضًا، إذ شكّل نظام Fire OS دومًا عائقًا أمام تنوع التطبيقات، نظرًا إلى ارتباطه بمتجر تطبيقات منفصل وإجبار المطورين على تصميم نسخ خاصة من تطبيقاتهم لأجهزة أمازون، وهو ما أدى إلى محدودية كبيرة بمتجر أمازون مقارنةً بمتجر جوجل بلاي أو متجر آبل.

وقد يكون السعر المرتفع نقطة سلبية، خاصةً أن سلسلة Fire معروفة بأسعارها المنخفضة، إذ يبلغ سعر Fire Tablet 7 نحو 60 دولارًا، ويصل سعر Fire Max 11 – الأغلى حاليًا – إلى 230 دولارًا فقط، لكن مراقبين يتوقعون أن يعكس ارتفاع السعر تحسنًا كبيرًا في المواصفات الداخلية.

وامتنعت أمازون عن التعليق على التقرير أو الكشف عن أي تفاصيل تخص الجهاز المرتقب.

وليست هذه أول مرة تتخلى فيها الشركة عن منتج يعمل بنظام تشغيل خاص بها، إذ سبق أن أطلقت هاتف Fire Phone عام 2014، لكنها أوقفت بيعه بعد عام واحد بسبب ضعف الإقبال.