دبي عاصمة عالمية للشركات الناشئة.. “إكسباند نورث ستار” يحتفي بعقد من الإنجازات 

يستعد معرض (إكسباند نورث ستار) Expand North Star، الحدث الأكبر من نوعه عالميًا للشركات الناشئة والمستثمرين، للاحتفاء بمرور عقد كامل على مساهمته في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وسيُقام المعرض، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في دبي هاربر خلال المدة الممتدة من 12 إلى 15 أكتوبر 2025.

ويأتي هذا الحدث في دورته العاشرة ليؤكد مساهمته الكبيرة في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ووجهة مفضلة للمبتكرين والشركات الرائدة، بما ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).

تطور من فعالية محلية إلى حدث عالمي:

تُعد الدورة العاشرة من معرض (إكسباند نورث ستار) تتويجًا للإنجازات التي حققها المعرض منذ انطلاقته في عام 2016، ففي غضون عقد واحد، تحول من فعالية محلية إلى حدث دولي رائد، محققًا نموًا مستمرًا على كافة المستويات:

توسع المشاركة الدولية: ارتفع عدد الدول المشاركة في الحدث، من شركات عارضة ومستثمرين، من 39 دولة في عام 2016 إلى أكثر من 100 دولة في نسخة عام 2024.

كما اتسع نطاق المؤتمرات والندوات، إذ ارتفع عدد المتحدثين من 25 متحدثًا في عام 2016 إلى أكثر من 650 متحدثًا في الدورة الماضية، مما يؤكد مكانة المعرض كمنصة عالمية للابتكار وفرص الاستثمار.

$12B in capital. 1 global stage. Unlimited potential. At Expand North Star 2025, the world’s top investors aren’t just watching—they’re fueling breakthroughs. From unicorn creators in MENA to deep tech and AI pioneers worldwide🔗 https://t.co/yZbxRFBVOD pic.twitter.com/Yjzw754BH3 — Expand North Star (@expandnorthstar) August 21, 2025

دور محوري في دعم رؤية دبي:

أكد سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن معرض (إكسباند نورث ستار) لعب دورًا محوريًا منذ انطلاقته في عام 2016 في دعم رؤية دبي لتكون مركزًا عالميًا للابتكار وريادة الأعمال.

وقال القرقاوي: “تحوّل الحدث على مدى السنوات الماضية إلى منصة إستراتيجية لتمكين رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف فرص النمو التي تزخر بها دبي، والمساهمة في تطوير منظومة الاقتصاد الرقمي على المستوى الدولي”.

كما شدد القرقاوي على التزام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي باستكمال مسيرة نجاحات المعرض في دورته العاشرة. وأضاف: “نحرص على مواصلة العمل على استقطاب مجتمع التكنولوجيا العالمي والتعريف بالمزايا التنافسية التي تقدمها دبي كوجهة أولى للشركات الرقمية، ومنصة استثنائية لالتقاء المبتكرين ومؤسسي الشركات والمشاريع الرقمية الناشئة مع المستثمرين والشركات العالمية”.

ويعكس هذا التزام رؤية دبي الطموحة في أن تصبح وجهة عالمية مفضلة لكل من يسعى إلى الابتكار والنمو في قطاع التكنولوجيا، وليس مركزًا إقليميًا فقط.

فرص استثمارية وشركات مليارية:

يساهم معرض (إكسباند نورث ستار) في رسم مستقبل الاستثمار وريادة الأعمال في القطاعات الرقمية، فهو يجمع تحت مظلته الشركات الناشئة المتخصصة في مختلف المجالات التكنولوجية مع المستثمرين ومديري صناديق رأس المال المخاطر الباحثين عن فرص استثمارية واعدة، ليشكل منصة مثالية للشركات الناشئة للحصول على التمويل اللازم، سواء في مرحلة التأسيس أو التمويل الأولي.

كما يُعدّ المعرض منصة مثالية لتعرف المزايا التنافسية التي تقدمها دبي كمركز عالمي للتحول الرقمي، ويتيح للمشاركين فرصة استكشاف المنظومة الداعمة، والبنية التحتية المتطورة، والسياسات المبتكرة التي تجعل من دبي أنسب حاضنة لإطلاق المشاريع الرقمية وتطويرها وإبرام الشراكات الاستثمارية.

وعلاوة على ذلك؛ يوفر المعرض فرصة فريدة للتعلم من تجارب الشركات التي تحولت من مشاريع ناشئة إلى شركات مليارية (يونيكورن)، إذ يمكن لرواد الأعمال الاستماع مباشرةً إلى قصص نجاح مؤسسيها. ومن خلال الاستفادة من خبراتهم، يمكن للمشاركين تطوير مشاريع مبتكرة والارتقاء بها إلى مستوى شركات اليونيكورن، التي تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي.

دعم رواد الأعمال والمبتكرين:

يوفر معرض (إكسباند نورث ستار) للمبتكرين وأصحاب الأفكار الريادية الأدوات، والإرشادات، وشبكة العلاقات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. كما يتيح لهم فرصة التواصل مع مجموعة واسعة من مسرعات الأعمال والشركاء القادرين على تقديم الموارد والتوجيهات الإستراتيجية لتحقيق النجاح.

كما يساعد الحدث رواد الأعمال في اكتساب معرفة متخصصة لتنمية شركاتهم وتوسيع حضورها عالميًا، وتعرّف الإستراتيجيات التي تقف وراء أنجح المشاريع الرقمية. كما يشكّل فرصة استثنائية للتواصل مع ألمع العقول في مجال التكنولوجيا والابتكار، وبناء علاقات مع عمالقة القطاع وقادته الذين يرسمون ملامح المستقبل الرقمي.

وجهة عالمية جاذبة للمواهب:

تتجلى أهمية معرض (إكسباند نورث ستار) في استقطابه شركات عالمية عملاقة، ففي دورته الماضية، شاركت 65 شركة مليارية (يونيكورن) تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية 400 مليار دولار. كما شهد المعرض مشاركة دول جديدة أول مرة، مما يؤكد جاذبية دبي كوجهة داعمة للمواهب.

وشهد المعرض في دورته السابقة لعام 2024 أكبر مشاركة لشركات أوروبية ناشئة في تاريخه، إذ حضر أكثر من 350 شركة أوروبية من قطاعات متنوعة. كما كانت هناك مشاركة كبيرة من الشركات البرازيلية الناشئة، فقد ضم الجناح البرازيلي 50 شركة رقمية اختارت دبي مركزًا للتوسع العالمي.

Europe is looking East. 🌍

Expand North Star is where European founders & investors plug into MENA’s fastest-growing startup hub.

Series A+? ScaleX is your launchpad 👉 https://t.co/eisVL3Jv1v

📅 12–15 Oct 2025 | 📍 @DubaiHarbour

🔗 https://t.co/dbIjP1ILor pic.twitter.com/eeEhgLV5UM — Expand North Star (@expandnorthstar) August 20, 2025

فعاليات متنوعة ومسابقات تحفيزية:

يتميز المعرض بفعالياته المتنوعة التي تغطي أحدث التوجهات التقنية مثل: الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية، وتكنولوجيا المناخ، والويب 3. كما يوفر فرصًا تنافسية من خلال تحدي (سوبر نوفا)، الذي يتيح لرواد الأعمال فرصة الفوز بجوائز تمويل تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

Registration is open for Expand North Star — the world’s biggest startup & investor gathering.

Scale, raise, connect, and meet top VCs in Dubai’s global tech hub.

Register now! https://t.co/dPEc1Y4UYA pic.twitter.com/deD1aE16Qn — Expand North Star (@expandnorthstar) August 13, 2025