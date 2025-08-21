جوجل تعزز هواتف Pixel 10 بقدرات ذكاء اصطناعي غير مسبوقة

أعلنت جوجل حزمة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في سلسلة هواتفها الجديدة Pixel 10، مؤكدة أن هذه الأدوات ستتوفر أولًا في الإصدارات الحديثة قبل أن تصل تدريجيًا إلى الإصدارات السابقة.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز تجربة المستخدم عبر تحسين التفاعل اليومي مع التطبيقات والخدمات الأساسية في النظام.

ومن أبرز هذه المزايا أداة Magic Cue التي تعمل بالاعتماد على نموذج Gemini Nano المدمج في هواتف بكسل 10، إذ توفر للمستخدم اقتراحات سياقية في أثناء المراسلة.

وعلى سبيل المثال: إذا سأل صديق عن لقاء عشاء سابق، ستظهر أيقونة اختصار تتيح مشاركة موقع المطعم مباشرة عبر خرائط جوجل. وتستند الميزة إلى البيانات المتاحة من تطبيقات مثل Gmail لتقديم هذه الاقتراحات، مع إمكانية التحقق من مصدرها عبر الضغط المطوّل على الاختصار.

وتعمل خاصية Magic Cue في مواقف أخرى، مثل توفير تفاصيل الرحلات الجوية تلقائيًا عند ورود رسالة تتعلق بالسفر، ومنها رقم الرحلة ومواعيدها لسهولة الرجوع إليها.

وفي تطبيق جوجل، وتحديدًا قسم “اكتشف Discover”، أضافت جوجل ميزة جديدة باسم Daily Hub، تعرض ملخصًا يوميًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويشمل حالة الطقس، والمواعيد المقبلة، والتذكيرات من Gmail وKeep، إضافة إلى اقتراح مقالات ومقاطع فيديو من يوتيوب.

ولتجربة مُخصصة، وفّرت الشركة تطبيق Journal الذي يساعد المستخدم في تدوين مذكراته اليومية مع اقتراح صور من المكتبة، وتصنيف الإدخالات تلقائيًا وفق رموز تعبيرية تعكس موضوعاتها.

وأما تطبيق الصور Google Photos فقد حصل على ميزة Conversational Editing التي تتيح تعديل الصور بالأوامر النصية أو الصوتية. على سبيل المثال: يمكن للمستخدم أن يطلب إزالة الأشخاص الغرباء من صورة التقطها في موقع سياحي مزدحم، ليحصل خلال ثوانٍ على نسخة معدلة مع الاحتفاظ بالصورة الأصلية.

وفي تطبيق الكاميرا، أضافت جوجل ميزة Camera Coach التي تقترح زوايا أفضل وإعدادات مثالية للإضاءة ووضع التصوير المناسب قبل الالتقاط، كما توفر أداة Auto Best Take إمكانية إدماج عدة لقطات متشابهة للحصول على أفضل صورة جماعية، في حين حصلت ميزة Add Me على تحسينات لتسهيل إدراج المصوّر نفسه في صور المجموعات الكبيرة.

ومن جانب آخر، طورت جوجل مساعدها البصري Gemini Live بإضافة مؤشرات مرئية في الشاشة لتوضيح ما يشير إليه في أثناء الإجابة، إلى جانب تحسين كبير في تفاعله مع عناصر الكلام البشري مثل النبرة والسرعة. وسيتيح المساعد مثلًا التحدث بوتيرة أبطأ إذا كان المستخدم يدون ملاحظات، مع تغيير أسلوبه تبعًا لطبيعة الموضوع.

وتتوفر هواتف جوجل بكسل 10 الجديدة، التي تضم Pixel 10 و Pixel 10 Pro و Pixel 10 Pro XL، نهاية أغسطس الجاري، في حين سيتأخر طرح الهاتف القابل للطي Pixel 10 Pro Fold حتى أكتوبر المقبل.