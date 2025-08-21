تصريحات تشعل أزمة جديدة.. الصين تدعو شركاتها إلى مقاطعة إنفيديا

أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن السلطات الصينية طلبت من الشركات التقنية المحلية التوقف عن شراء رقاقات الذكاء الاصطناعي H20 من إنفيديا، وذلك ردًا على تصريحات وُصفت بأنها “مهينة” أدلى بها وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك.

وبحسب التقرير، فقد تعاونت كل من إدارة الفضاء السيبراني في الصين (CAC)، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC)، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات (MIIT)، لتعزيز الجهود الرامية إلى دعم الرقاقات المصنعة محليًا بعد تلك التصريحات.

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد حظرت في أبريل الماضي بيع رقاقات H20 إلى الصين، بدعوى المخاوف من استخدامها في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي للأغراض العسكرية، لكن ذلك القرار تغيّر في يوليو، إذ سمحت واشنطن بعودة التصدير جزئيًا بعد اتفاق مع إنفيديا يتضمن التنازل عن 15% من أرباحها.

وفجّرت تصريحات لوتنيك في مقابلة مع شبكة CNBC الأزمة، إذ قال: “إننا لا نبيعهم أفضل منتجاتنا، ولا ثاني أفضلها، ولا حتى ثالثها. بل نُبقيهم عند المستوى الرابع. إن الهدف أن يظل الصينيون متأخرين بخطوة، وأن يواصلوا الاعتماد على رقاقاتنا الأمريكية حتى يُدمن مطوروهم بنيتَنا التقنية.” وهو ما عدّته بكين إهانة مباشرة.

وردًا على ذلك، أصدرت إدارة الفضاء السيبراني CAC إشعارًا غير رسمي طالبت فيه شركات كبرى مثل بايت دانس وعلي بابا بوقف أي طلبات جديدة لرقاقات H20 إلى حين الانتهاء من “مراجعة أمنية وطنية”.

ووجّهت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إشعارًا مماثلًا يدعو كافة الشركات التقنية المحلية إلى تجنّب شراء أي من شرائح إنفيديا، لتجنب الوقوع تحت طائلة غرامات كبيرة.

وفي ظل هذه التطورات، ذكرت وكالة رويترز أن إنفيديا تعمل على تطوير رقاقة جديدة مخصصة للسوق الصينية بالاعتماد على معمارية Blackwell، لكنها لن تقدّم سوى نصف القدرة الحوسبية لبطاقات Blackwell Ultra العالية الأداء، دون الحصول على أي موافقات تنظيمية بشأنها حتى الآن.